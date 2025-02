Φυλάκιση 25 ετών σε 15χρονο για τον βιασμό ηλικιωμένης

Έφηβος που επιτέθηκε και βίασε 91χρονη γειτόνισσά του καταδικάστηκε εχθές, Παρασκευή (7/2) σε φυλάκιση 25 ετών.

Πρόκειται για τον 15χρονο, σήμερα, Jesse Stone από τη Φλόριντα.

Από την ποινή του εφήβου θα αφαιρεθούν 237 ημέρες, τις οποίες έχει ήδη εκτίσει. Αφού αποφυλακιστεί, για 30 ακόμη χρόνια θα βρίσκεται υπό επιτήρηση ως σεξουαλικός παραβάτης.

«Οι πράξεις του είναι κατάφωρες και το θύμα είναι τυχερό που ζει υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε η δικαστής Lisa Herndon.

Στις 9 Ιουνίου 2024, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο Stone τρύπωσε στο σπίτι της ηλικιωμένης γειτόνισσάς του, ενώ εκείνη κοιμόταν και της επιτέθηκε πριν τη βιάσει και διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Stone κάλυψε το πρόσωπο της γυναίκας με ένα μαξιλάρι για να μην μπορεί να τον δει, δήλωσε η εισαγγελέας.

«Θα μπορούσε να την έχει πνίξει…», συμπλήρωσε η εισαγγελέας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας τόνισε τον «βίαιο χαρακτήρα» της επίθεσης.

Σημείωσε επίσης ότι η γυναίκα είχε προηγουμένως φερθεί καλά στο διαταραγμένο αγόρι.

«Ήταν μια γυναίκα που του έδειξε μόνο στοργική καλοσύνη καθ’ όλη τη διάρκεια που ζούσε στη γειτονιά μαζί της», είπε η εισαγγελέας.

Η γυναίκα «θεωρούσε τον κατηγορούμενο φίλο της», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο συνήγορος υπεράσπισης του Stone, υποστήριξε ότι το αγόρι «είχε τύψεις» και «δεν ήταν σε καμία περίπτωση πλήρως ανεπτυγμένο».

«Ο εγκέφαλός του δεν ήταν ούτε κατά διάνοια πλήρως ανεπτυγμένος όταν συνέβη αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο δικηγόρος του εφήβου.

Συνέχισε την υπεράσπιση περιγράφοντας τον Stone ως «εθισμένο στην πορνογραφία» και «χωρίς πατρική φιγούρα».

Βίντεο με την ανάκριση του Stone:

⚠ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence/gore/abuse

Jesse Stone, 15, of Reddick, Florida, has been sentenced to 25 years in prison for the brutal assault & rape of his 91-year-old neighbor

Stone pleaded guilty as an adult to sexual assault & burglary with… pic.twitter.com/4Hdl2JRfYr

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) February 8, 2025