Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως σύμβουλος καριέρας – ChatGPTάκι μου ποια είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου;

Ξεχάστε τους συμβούλους και τις ημέρες καριέρας, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα σας βοηθήσει να βρείτε τη δουλειά των ονείρων σας ή να χαράξετε τη βέλτιστη επαγγελματική στρατηγική. Τουλάχιστον αυτό ενδέχεται να συμβεί σε λίγα χρόνια, όσο εξελίσσονται τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models) ΑΙ, κάνοντας τις σημερινές εφαρμογές να μοιάζουν με παιδικά παιχνίδια.

Σύμφωνα με την εταιρεία εύρεσης εργασίας Randstand, που διατηρεί γραφεία σε 39 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στον τομέα των προσλήψεων. Δεν είναι μόνο ότι τα στελέχη HR (Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) τη χρησιμοποιούν όλο και πιο συχνά όταν επιλέγουν υποψηφίους. Είναι ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στρέφονται σε αυτήν, όταν χρειάζεται να πάρουν επαγγελματικές αποφάσεις.

Το ένα στα δύο βιογραφικά φτιαγμένο με ΑΙ

Μπορεί να μην έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θα ρωτάμε το Chat-GPT ή το Deepseek τι δουλειά να κάνουμε και θα μας απαντά, όπως ο καθρέφτης στην κακιά βασίλισσα της Χιονάτης. Υπάρχουν όμως ήδη εξειδικευμένες εφαρμογές με Τεχνητή Νοημοσύνη, που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία «σχεδιασμού επαγγελματικής σταδιοδρομίας».

H Randstand παραπέμπει σε σχετική έρευνα μιας άλλης πολυεθνικής εταιρείας HR, της Gartner, η οποία ειδικεύεται στα μοντέλα GenAI για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Σε έρευνα ανάμεσα στους πελάτες της, σε 90 χώρες, η Gartner διαπίστωσε ότι οι οκτώ στους δέκα επικεφαλής τμημάτων HR έχουν ήδη εφαρμόσει ή εξετάζουν την εφαρμογή λύσεων AI στην εργασία. Παράλληλα, έρευνα ανάμεσα σε 5.000 χρήστες του Canva – μια από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες για σύνταξη βιογραφικού – διαπίστωσε ότι σχεδόν ο ένας στους δύο χρησιμοποιεί εφαρμογές Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) για να «σουλουπώσει» το CV του. Σε χώρες όπως η Ινδία, η χρήση ΑΙ ξεπερνάει το 70%.

Οι εργοδότες εγκρίνουν

Στην ίδια έρευνα αποδείχθηκε ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων όχι μόνο δε δυσανασχετούν όταν διαπιστώνουν ότι ένας υποψήφιος υπάλληλός τους χρησιμοποίησε εργαλεία ΑΙ για να φτιάξει την αίτησή του, αλλά το εγκρίνουν σε ποσοστό 90%. Από αυτούς περίπου οι μισοί θεωρούν ότι η χρήση ΑΙ πρέπει να είναι περιορισμένη, ίσα ίσα για να «τονίσει» το περιεχόμενο που δημιουργεί ο υποψήφιος εργαζόμενος. Οι άλλοι μισοί δεν έχουν πρόβλημα με τη χρήση ΑΙ για την παραγωγή κάθε είδους περιεχομένου. Eνδεικτικά, μέχρι πέρυσι η εφαρμογή ΑΙ της Canva «Μagic Write» για τη σύνταξη βιογραφικού είχε χρησιμοποιηθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές, ενώ η πλατφόρμα AI Resume Skills Generator της Grammarly έχει πάνω από 40 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Θεωρείται απαραίτητο το βιογραφικό να περιλαμβάνει λέξεις «κλειδιά» -σε αναλογία με τα SEO του ίντερνετ- που θα αναγνωρίσει η AI εφαρμογή του εργοδότη

Κι αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σε ιστοσελίδες τεχνολογίας υπάρχουν κριτικές για το ποιο είναι το καλύτερο ΑΙ εργαλείο σύνταξης βιογραφικού, δωρεάν ή επί πληρωμή, ενώ ακόμα και το ChatGPT μπορεί να σε βοηθήσει, αν του δώσεις τις σωστές εντολές.

Το ΑΙ «ξεσκαρτάρει» αιτήσεις για δουλειά

Όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη κατακτά κομβική θέση στη διαδικασία των προσλήψεων, πολλές ομάδες HR τη χρησιμοποιούν για να «ξεσκαρτάρει» αυτή τα CV που λαμβάνουν, ξεχωρίζοντας τους υποψήφιους που τους ταιριάζουν περισσότερο.

Γι’αυτό θεωρείται πλέον απαραίτητο το βιογραφικό να περιλαμβάνει λέξεις «κλειδιά» – σε αναλογία με τα SEO του ίντερνετ – που θα αναγνωρίσει η AI εφαρμογή του εργοδότη. Συνήθως αυτό συμβαίνει και χωρίς ΑΙ, αλλά θεωρείται ότι η εφαρμογή θα το χτενίσει καλύτερα. Όσο για το αν καταλαβαίνουν οι εργοδότες ότι η αίτηση του υποψηφίου είναι φτιαγμένη από κάποιο bot-άκι, oι επτά στους δέκα υποστηρίζουν ότι μπορούν. Αυτό όμως δεν είναι τόσο σίγουρο. Σύμφωνα με την Canva ένα στέλεχος προσλήψεων αφιερώνει κατά μέσο όρο μόλις 7,4 δευτερόλεπτα «σκανάροντας» ένα βιογραφικό, για να αποφασίσει αν θα το διαβάσει ολόκληρο ή θα το αγνοήσει. Σε αυτό το ελάχιστο διάστημα, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι πρέπει να τραβήξουν άμεσα την προσοχή του στελέχους, εντυπωσιάζοντάς τον «με την πρώτη ματιά». Τα εργαλεία ΑΙ υπόσχονται ότι μπορούν να βοηθήσουν, όμως όσο περισσότεροι τα χρησιμοποιούν, τόσο το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα εξασθενεί.

Σχεδιασμός καριέρας

Σύμφωνα με τη Randstand, «στην εποχή της έλλειψης εργατικού δυναμικού και του υψηλού κόστους προσλήψεων, όλο και περισσότεροι εφαρμόζουν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τα οποία επισημοποιούν και εξορθολογίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων εντός της επιχείρησης».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΑΙ λειτουργεί ως εργαλείο carreer pathing – σχεδιασμού καριέρας, με το οποίο η εταιρεία «βοηθά τους εργαζόμενους να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους στόχους, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους». Στη συνέχεια η εφαρμογή ΑΙ παίρνει τα δεδομένα που την «ταΐζεις» και τα αντιστοιχεί με τις ανάγκες της επιχείρησης, δημιουργώντας όπως υποστηρίζει «έναν λεπτομερή χάρτη σταδιοδρομίας για τα επόμενα χρόνια, ο οποίος ενισχύει την δέσμευση και την εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού και αυξάνει τις ευκαιρίες για την εταιρεία να κρατήσει τα καλύτερα ταλέντα».

Η Randstand παραπέμπει στην πρόσφατη έρευνά της για την παγκόσμια αγορά εργασίας (Workmonitor 2025), σύμφωνα με την οποία η πιο «επιθυμητή» δεξιότητα από την πλευρά των εργαζομένων είναι οι γνώσεις ΑΙ. Το 40% των συμμετεχόντων (έναντι 30% πέρυσι) απαντούν ότι αν ο εργοδότης τούς παρείχε ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής μετεξέλιξης, θα διάλεγαν κατά προτεραιότητα να καταρτιστούν στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 30% οι γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας και ο ψηφιακός εγγραματισμός – ποσοστό στο ίδιο ύψος με πέρυσι.

Ευκαιρία ή εφιάλτης;

Όμως όσο και αν οι αλγοριθμικοί «σχεδιαστές καριέρας» προβάλλονται ως ευκαιρία, άλλο τόσο μπορεί να εξελιχθούν σε εφιάλτη. Ένα εργασιακό σύμπαν στο οποίο οι απολύσεις, οι προσλήψεις, οι μισθοί, ακόμα και το περιεχόμενο της δουλειάς θα αξιολογούνται και θα καθορίζονται από αλγόριθμους, δεν είναι σκηνή από ταινία προσεχώς. Είναι μια πραγματικότητα που εξελίσσεται καθημερινά μπροστά μας, ενίοτε ερήμην και εις βάρος μας. Οι αλγόριθμοι της Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζονται ως αντικειμενικοί, αξιοκρατικοί και ανεπηρέαστοι από προκαταλήψεις. Όμως δεν παύουν να είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Ως τέτοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ελέγχου και χειραγώγησης. Για παράδειγμα δεν θα μπορείς να ζητήσεις από έναν εργοδότη αύξηση μισθού, αν δεν πει το ναι ο αλγόριθμος. Ουπς, αυτό συμβαίνει ήδη με το νόμο Κεραμέως που θα καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Υποδεχτείτε το νέο (αλγοριθμικό) αφεντικό, ίδιο με το παλιό αφεντικό, όπως τραγουδούσαν οι Who στο θρυλικό We won’t get fooled again.