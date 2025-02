Σύνοδο για την ΑΙ οργανώνει το Παρίσι – Τραμπ και DeepSeek στο επίκεντρο

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα για να δουν αν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρει κοινό έδαφος με την Κίνα και σχεδόν 100 άλλα έθνη για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην τεχνολογία ανοικτού κώδικα και την καθαρή ενέργεια θα επικεντρωθεί η Σύνοδος Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το διήμερο 10-11 Φεβρουαρίου.

Περίπου ένα χρόνο αφότου οι παγκόσμιες δυνάμεις αναμετρήθηκαν με τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στο Μπλέτσλεϊ Παρκ της Αγγλίας, ένα ευρύτερο φάσμα χωρών συγκεντρώνεται στο Παρίσι για να συζητήσει την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η Γαλλία, πρόθυμη να προωθήσει την εθνική της βιομηχανία, φιλοξενεί τη Σύνοδο Δράσης για την Τεχνητής Νοημοσύνης μαζί με την Ινδία στις 10 και 11 Φεβρουαρίου στο Παρίσι, με έμφαση σε τομείς όπου η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει πλεονέκτημα: τα ελεύθερα διαθέσιμα συστήματα ή συστήματα «ανοιχτού κώδικα» και η καθαρή ενέργεια για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων.

