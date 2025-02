Λιανγκ Ουενφένγκ: Ο 40χρονος Ασιάτης που αλλάζει τον κόσμο της ΑΙ με την Deepseek

Οταν ονομάζεις ένα επενδυτικό «εργαλείο» High Flyer, είναι προφανές ότι στοχεύεις ψηλά. Δεν ονειρεύεσαι χαμηλές πτήσεις, πτήσεις «κάτω από το ραντάρ». High Flyer ονομάζεται η κινεζική επενδυτική εταιρεία που χρηματοδότησε την DeepSeek. Μιλάμε για την τεχνολογική εταιρεία που έσπειρε τον πανικό την περασμένη Δευτέρα στη Wall Street με την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης R1, ένα μοντέλο που «έβαλε τα γυαλιά» στο δημιούργημα του Σαμ Αλτμαν και της OpenAI, το περιβόητο ChatGPT, καθώς προσέφερε στους χρήστες ανάλογες – αν όχι καλύτερες – υπηρεσίες, με επενδύσεις και συνολικό κόστος στο ένα δέκατο των Αμερικανών.

Η κατεύθυνση

Πίσω όμως από τα τεχνολογικά επιτεύγματα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι. Και λέμε ακόμη, διότι αν η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αρχίσει να αποφασίζει μόνη της πώς θα δράσει και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί, τότε η ανθρωπότητα ολόκληρη θα καθίσει αναγκαστικά στον καναπέ για να απολαύσει το θέαμα.

Εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση πίσω από την εταιρεία επενδύσεων High Flyer και πίσω από το DeepSeek υπάρχει ο Λιανγκ Ουενφένγκ. Πρόκειται για έναν 40άρη ηλεκτρολόγο μηχανικό από την πόλη Χανγκτσού της Νοτιοανατολικής Κίνας, ο οποίος προ δεκαετίας ίδρυσε το High Flyer και μόλις το 2023 την DeepSeek.

Ο Λιανγκ γεννήθηκε το 1985 στο Ζανγζιάνγκ της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ίδιος σπούδασε στο ονομαστό για τις επιδόσεις των φοιτητών του Πανεπιστήμιο Ζεζιάνγκ. Το 2007 πήρε πτυχίο μηχανικού και το 2010 μάστερ στη μηχανική της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Αργησε λιγάκι για το μάστερ επειδή το 2008 και με αφορμή τη σοβούσα, τότε, παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση άρχισε μαζί με δύο συμφοιτητές του να μελετά και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αγορές κεφαλαίων.

Η ομάδα ερευνούσε τρόπους χρηματιστηριακών συναλλαγών και επενδύσεων μέσω της λεγόμενης «μηχανικής μάθησης», μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών δηλαδή και αλγορίθμων οι οποίοι «μαθαίνουν» δίχως να έχουν προγραμματιστεί με συγκεκριμένους κανόνες.

Τον απογείωσαν

Μετά την αποφοίτησή του ο Λιανγκ μετακόμισε στην επαρχία Σιτσουάν και νοίκιασε ένα φτηνό διαμέρισμα στο Τσενγκντού – πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας με πληθυσμό 20 εκατομμυρίων. Εκεί άρχισε να πειραματίζεται για πρώτη φορά σε εφαρμογές ΑΙ σε διάφορα πεδία, δίχως όμως καμία επιτυχία. Οταν επιχείρησε να εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη στα χρηματοοικονομικά, ξαφνικά όλα άλλαξαν. Το 2013 επιχείρησε να ενσωματώσει την ΑΙ στις μεθόδους «ποσοτικού trading» με αλγορίθμους, στις οποίες είχε ήδη πειραματιστεί ως μεταπτυχιακός φοιτητής και ίδρυσε με τον πρώην συμφοιτητή του Σου Ζιν την Hangzhou Yakebi Investment Management Co Ltd.

Το 2015 ο Λιανγκ και ο Σου ίδρυσαν την Hangzhou Huanfang Technology Co Ltd, η οποία μετεξελίχθηκε στη σημερινή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Zhejiang Jiuzhang Asset Management Co Ltd. Το 2016 ο Λιανγκ ίδρυσε μαζί με δύο άλλους πρώην συμφοιτητές του τη Ningbo High Flyer Quantitative Investment Management Partrership, μια επενδυτική εταιρεία που συνδύαζε μαθηματικά και τεχνητή νοημοσύνη. Και το 2019 ανεξαρτητοποιήθηκε και ίδρυσε μόνος του τη High Flyer AI, μια επενδυτική εταιρεία μεν, αλλά με στόχο την έρευνα των βασικών εφαρμογών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Σημειωτέον ότι τότε η High Flyer διαχειριζόταν ήδη κεφάλαια άνω των 10 δισ. γουάν (περίπου 1,4 δισ. δολάρια).

Ο θάνατος του trader

Μια ημερομηνία-σταθμός στην καριέρα του κινέζου μηχανικού και μάνατζερ, που ταυτόχρονα ήταν και αποκαλυπτική των προθέσεων και των φιλοδοξιών του (πράγματα που, ως γνωστόν, δύσκολα αποκαλύπτουν οι Ασιάτες), ήταν η 30ή Αυγούστου 2019. Τότε ο Λιανγκ εκφώνησε σε διεθνές συνέδριο στη Μαλαισία μια ομιλία με θέμα «Το Μέλλον της Ποσοτικής Επένδυσης στην Κίνα από την Οπτική ενός Προγραμματιστή» που έκανε αίσθηση και συζητήθηκε πολύ. Ο Λιανγκ διευκρίνισε ότι το κριτήριο για τον ορισμό μιας επένδυσης ως ποσοτικής ή μη ποσοτικής είναι αν η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται από «ποσοτικές μεθόδους» ή από ανθρώπους. Στα «ποσοτικά funds» τις αποφάσεις δεν παίρνουν οι διαχειριστές κεφαλαίων, αλλά οι διακομιστές (servers).

Ηταν σαφές ότι ο νεαρός επιστήμονας – επενδυτής – μάνατζερ άφηνε να εννοηθεί ότι τα δημιουργήματα του ανθρώπου κάποτε θα τον ξεπεράσουν και θα αυτονομηθούν. Ο Λιανγκ είχε διευκρινίσει επίσης ότι η νεοσύστατη τότε High Flyer είχε ως αποστολή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της δευτερογενούς αγοράς της Κίνας. Δύο χρόνια αργότερα στην ομάδα επενδύσεων και ερευνών της εταιρείας συνεργάζονταν περίπου 160 επιστήμονες με διάφορες ειδικεύσεις στους κλάδους της επιστήμης και της οικονομίας. Σημειωτέον ότι η εταιρεία χρυσοπληρώνει τα ταλέντα που προσελκύει, προσφέροντας μισθούς που φθάνουν τα 2 εκατ. γουάν (275.000 δολάρια) ετησίως.

Ασιατικής λογικής το Deepseek

Το περίεργο με την περίπτωση του Λιανγκ Ουενφένγκ είναι ότι, ενώ χρυσοπληρώνει τους συνεργάτες του, δεν μετακυλίει το λειτουργικό κόστος στο τελικό προϊόν – τουλάχιστον στον βαθμό που θα μπορούσε. Διαφωτιστικά του τρόπου που σκέπτεται είναι τα όσα δήλωσε τον Ιούλιο του 2024 σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα επιστημονικού περιεχομένου και διανόησης «The China Academy» έπειτα από συνάντηση με τον κινέζο πρωθυπουργό Λι Κιανγκ που είχε μαζί με άλλους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της χώρας.

Αναφερόμενος στη μεγάλη απήχηση της προηγούμενης έκδοσης του μοντέλου ΑΙ της DeepSeek, που είχε πλέον αναλάβει το τεχνολογικό σκέλος των δραστηριοτήτων του, είχε ομολογήσει ότι δεν περίμενε ότι «η τιμολόγηση» θα έχει τόσο μεγάλη σημασία στο τελικό προϊόν. Προφανώς κάποιοι του «σφύριξαν» ότι δουλεύει τζάμπα! «Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας βηματισμό, υπολογίζουμε τα κόστη και αναλόγως καθορίζουμε τις τιμές» είχε πει.

Βάσει της λογικής αυτής, ο Λιανγκ και η DeepSeek «θα μπορούσαν να ανατρέψουν εκ θεμελίων όσα πιστεύει η Σίλικον Βάλεϊ για την τεχνητή νοημοσύνη», όπως γράφουν οι «New York Times». Την εποχή της παγκοσμιοποίησης θα υπήρχε το ενδεχόμενο να συμβεί το αντίθετο, να πιστέψει ο Λιανγκ στα νάματα της αμερικανικής καπιταλιστικής ορθοδοξίας. Με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μια τέτοια προοπτική μοιάζει αδιανόητη. Ο «Τariff Μan» έχει βάλει τον Λιανγκ απέναντί του για να τον πολεμήσει.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ