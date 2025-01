Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο Λος Άντζελες καθώς η φωτιά Χιουζ που ξέσπασε χθες κοντά στο Κάσταϊκ μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Η πυρκαγιά που πλήττει τόσο την κομητεία του Λος Άντζελες όσο και την κομητεία Βεντούρα έχει ήδη κάψει 10.000 στρέμματα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν ούτε στο ελάχιστο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Η κοινότητα Κάσταϊκ συνορεύει με τον Εθνικό Δρυμό του Λος Άντζελες. Περίπου 31.000 κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης, ενώ 23.000 έχουν λάβει προειδοποίηση να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση.

Footage from the freeway in LA, where the #HughesFire is rapidly growing, and has already consumed more than 3.400 acres. pic.twitter.com/s7BNmeZa3q

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας οι ισχυροί άνεμοι Σάντα Άννα θα πνέουν στην περιοχή μέχρι την Παρασκευή, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την εξάπλωση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά Χιουζ ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) κοντά στη λίμνη Κάσταϊκ, βόρεια της περιοχής όπου τα πυροσβεστικά συνεργεία εργάζονται για τον πλήρη περιορισμό των πυρκαγιών Palisades και Eaton, οι οποίες έχουν κατακάψει περισσότερα από 40.000 στρέμματα και έχουν αφήσει πίσω τους 28 νεκρούς από τις 7 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν.

WATCH: #hughesfire has grown 50x its size in 2 hours. This is a very very dire situation

100 acres to over 5,000 acres in 2 hours.

BE PREPARED RETWEET TO SAVE OTHERS. #HughesFire Castaic lake Santa Clarita California Los Angeles LA California SOCAL pic.twitter.com/BHbgZ8NP4C

— Daily Weather (@weatherdaily365) January 22, 2025