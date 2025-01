Τζορτζ Τσούνης: Η θητεία μου στην Ελλάδα ήταν η τιμή της ζωής μου – Εύσημα στον Γεραπετρίτη

«Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν η τιμή της ζωής μου», τονίζει ο Τζορτζ Τσούνης σε ανάρτησή του, με την οποία αποχαιρετά τη χώρα μας, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία του και, από τις 20 Ιανουαρίου, τα ηνία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναλαμβάνει η επιτετραμμένη Μαρία Όλσον, μέχρι να έλθει στην Αθήνα η νέα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Τσούνης αναφέρει πως «ως Ελληνοαμερικανός, η επιστροφή μου για να υπηρετήσω στη χώρα όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου έκανε αυτό το ταξίδι ακόμη πιο ουσιαστικό. Η φιλοξενία, η σοφία και το ανθεκτικό πνεύμα που διαμόρφωσαν την παιδική μου ηλικία ενισχύθηκαν θαυμάσια κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ».

«Κάθε γωνιά της Ελλάδας – από το ιστορικό παρελθόν της μέχρι το λαμπρό μέλλον της – μου πρόσφερε μαθήματα ηγεσίας και φιλίας που θα κουβαλάω για πάντα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει πως «η Chargé d’Affaires μας, Maria Olson, θα αναλάβει την ηγεσία στις 20 Ιανουαρίου και θα συνεχίσει να προωθεί τους κοινούς μας στόχους. Παρακαλούμε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε @USEmbassyAthens για ενημερώσεις σχετικά με τις ζωτικής σημασίας διμερείς μας σχέσεις. Σας ευχαριστώ και εις το επανιδείν!».

Serving as U.S. Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. As a Greek-American, returning to serve in the land where my parents were born has made this journey even more meaningful. The philoxenia, wisdom, and enduring spirit that shaped my childhood were…

Ο Τζορτζ Τσούνης, με δεύτερη ανάρτησή του, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο διπλωματικό σώμα, αλλά και στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για τον οποίο σημειώνει πως χωρίς αυτόν, «αυτό το έργο δεν θα ήταν εφικτό».

«Οι στενοί δεσμοί μεταξύ της ΗΠΑ 🇺🇸 και Ελλάδας 🇬🇷 αποτελούν απόδειξη της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων και των λαών μας σε όλους τους τομείς. Καθώς αναλογίζομαι τη θητεία μου ως Πρέσβης, είμαι ευγνώμων για το απίστευτο έργο των προκατόχων μου, των οποίων οι συνεισφορές συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο, και εύχομαι τα καλύτερα στην διάδοχό μου σε αυτό τον ρόλο. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση της απίστευτης ομάδας που εργάζεται στο @USEmbassyAthens», αναφέρει.

Και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο διπλωματικό σώμα – τους συναδέλφους μου πρέσβεις και τις ομάδες τους – καθώς και στους @GreeceMFA, με επικεφαλής τον φίλο μου Γιώργο Γεραπετρίτη, χωρίς τον οποίο αυτό το έργο δεν θα ήταν εφικτό. Το έργο της διπλωματίας είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ».

The close ties between 🇺🇸🇬🇷are a testament to the cooperation between our governments and our people across all sectors. As I reflect on my tenure as Ambassador, I’m grateful for the incredible work of my predecessors, whose contributions continue to make an impact, and wish the… pic.twitter.com/VxfLUD5ft3

