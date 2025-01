Νετανιάχου σε Χαμάς: Καμία εκεχειρία μέχρι να λάβουμε τον κατάλογο των 33 ομήρων

Το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα, μέχρι να λάβει τον κατάλογο των 33 ομήρων που θα απελευθερωθούν από την Χαμάς κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα προχωρήσουμε με την συμφωνία μέχρι να λάβουμε την λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν, όπως έχει συμφωνηθεί. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις της συμφωνίας. Ακέραιη η ευθύνη ανήκει στην Χαμάς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Iσραηλινού πρωθυπουργού.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

«We will be unable to move forward with the framework until we receive the list of the hostages who will be released, as was agreed. Israel will not tolerate violations of the agreement. Hamas is solely responsible.»

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 18, 2025