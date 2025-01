Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Άρη (pic)

Με μια αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αποψινό εντός έδρας αγώνα με τον Άρη (20:30), για την 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών δίνει φανέλα βασικού στον Ντάνι Γκαρθία και αφήνει στον πάγκο τον Χρήστο Μουζακίτη, με τον έμπειρο Ισπανό μέσο να βρίσκεται στο πλευρό του Σαντιάγκο Έσε στη μεσαία γραμμή της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Γκαρθία, όπως προαναφέραμε, θα είναι στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Βέλντε στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Βέλντε και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYARIS #slgr pic.twitter.com/0D6zxieSPK

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 11, 2025