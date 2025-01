Η Ντέμι Μουρ λαμβάνει «σοκαρισμένη» το πρώτο βραβείο της καριέρας της

Η 62χρονη Ντέμι Μουρ απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου «The Substance».

Όπως είπε η ίδια, επάνω στη σκηνή, το σενάριο της ταινίας έφτασε στα χέρια της σε μια περίοδο που είχε βυθιστεί σε ένα τέλμα.

«Τότε αυτό το μαγικό, τολμηρό, θαρραλέο, απόλυτα τρελό σενάριο ήρθε στο γραφείο μου… και το σύμπαν μου είπε πως δεν έχεις τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά η Ντέμι Μουρ.

«Δεν το περίμενα πραγματικά. Είμαι σε σοκ αυτή τη στιγμή», ήταν τα πρώτα λόγια της ηθοποιού μόλις πήρε στα χέρια της το βραβείο. «Κάνω αυτό το επάγγελμα εδώ και πολύ καιρό, πάνω από 45 χρόνια, και αυτή είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι ως ηθοποιός και νιώθω τόση ευγνωμοσύνη», συνέχισε.

Έπειτα θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με έναν παραγωγό ταινιών πριν 30 χρόνια, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει ως «ηθοποιό ποπ κορν».

«Τότε αυτό (ο χαρακτηρισμός) με έκανε να πιστεύω ότι αυτό (το βραβείο) δεν επιτρεπόταν να το έχω», συμπλήρωσε η Μουρ. «Και το πίστεψα, το πίστεψα και αυτό με διάβρωσε με τον καιρό, μέχρι που πριν από μερικά χρόνια σκέφτηκα ότι ίσως αυτό ήταν το τέλος. Ίσως ήμουν ολοκληρωμένη, ίσως είχα κάνει ό,τι έπρεπε να κάνω», πρόσθεσε.

Η ομιλία της Ντέμι Μουρ:

