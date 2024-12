Όλοι οι νικητές των βραβείων Globe Soccer 2024 (pics)

Στο Ντουμπάι έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής η λαμπερή εκδήλωση των βραβείων Globe Soccer 2024 όπου ο Ολυμπιακός είχε την τιμητική του ως η «oμάδα-αποκάλυψη του 2024».

Το βραβείο που έλαβαν οι «ερυθρόλευκοι» για την κατάκτηση του Conference League και τη θριαμβευτική διαδρομή που τους οδήγησε σε κάτι που δεν έχει πετύχει άλλος ελληνικός σύλλογος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» Ρόδρι και ο καλύτερος παίκτης της FIFA (The Best) Βινίσιους Τζούνιορ ήταν για άλλη μια φορά «αντίπαλοι» για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στο Ντουμπάι, βραβείο που τελικά κατέληξε στα χέρια του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονμάτι, που κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» στις γυναίκες αλλά και το βραβείο Καλύτερης Παίκτριας στα βραβεία της FIFA, πρόσθεσε άλλο ένα βραβείο στο Ντουμπάι όπως αναμενόταν.

Κατηγορίες και νικητές του βραβείου Globe Soccer 2024:

Καλύτερος παίκτης στους άνδρες: Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Καλύτερος μέσος: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Καλύτερος επιθετικός: Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Καλύτερη παίκτρια στις γυναίκες: Αϊτάνα Μπονμάτι (Μπαρτσελόνα)

Καλύτερος σύλλογος στους άνδρες: Ρεάλ Μαδρίτης

Best Player: Vinicius Jr

Best Forward: Vinicius Jr

Best Midfielder: Bellingham

Maradona award: Bellingham

Best Club: Real Madrid

Best President: Florentino Perez

Best Coach: Ancelotti

Career Award: Courtois

Καλύτερος σύλλογος στις γυναίκες: Μπαρτσελόνα

Καλύτερος προπονητής: Κάρλο Αντσελότι (Ρεάλ Μαδρίτης)

Καλύτερος νέος παίκτης: Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

Καλύτερος μάνατζερ: Ζόρχε Μέντες

Καλύτερος αθλητικός διευθυντής: Πιέρο Αουσίλιο (Ίντερ)

Καλύτερος παίκτης στη Μέση Ανατολή: Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ)

Καλύτερος προπονητής στη Μέση Ανατολή: Ζόρχε Ζεσούς (Αλ Χιλάλ)

Καλύτερος σύλλογος στη Μέση Ανατολή: Αλ Αΐν

Βραβείο «Ομάδα αποκάλυψη»: Ολυμπιακός

Βραβείο «Μαραντόνα»: Τζουντ Μπέλινγκχαμ

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, έλαβε ένα βραβείο αναγνώρισης καριέρας ως «Ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών».

Ο πρώην αμυντικός της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ, ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, ο Νεϊμάρ και ο Τιμπό Κουρτουά έλαβαν βραβεία για τα επιτεύγματά τους στην καριέρα τους.

A well-deserved honour for Neymar, as he receives the Player Career Award from His Highness Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards ceremony!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε ένα ειδικό βραβείο ως ο κορυφαίος επίσημος σκόρερ όλων των εποχών. Το 2024, ο Ρονάλντο έσπασε το ορόσημο της καριέρας των 900 γκολ.