Ερντογάν: Οι Κούρδοι της Συρίας είτε θα καταθέσουν τα όπλα τους, είτε θα θαφτούν με αυτά

Ευθείες απειλές προς τους Κούρδους μαχητές στη Συρία, από τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναφέρει ότι «είτε θα καταθέσουν τα όπλα τους, είτε θα ταφούν μαζί με αυτά».

Οι απειλές Ερντογάν γίνονται με φόντο τις συγκρούσεις μεταξύ των υποστηριζόμενων από την Τουρκία μαχητών και Κούρδων, κι ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι η Άγκυρα αναπτύσσει δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία, με αναλυτές να το θεωρούν ως προάγγελο για μια μεγάλης κλίμακας εισβολή σε εδάφη που κατέχουν Σύροι Κούρδοι που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ,.

Μετά την πτώση του Άσαντ, η Άγκυρα έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι η κουρδική πολιτοφυλακή YPG πρέπει να διαλυθεί, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα δεν έχει θέση στο μέλλον της Συρίας. Η αλλαγή στην ηγεσία της Συρίας έχει αφήσει τις κύριες κουρδικές παρατάξεις της χώρας σε δύσκολη θέση, μευαδίδει το Reuters.

«Οι αυτονομιστές δολοφόνοι θα αποχαιρετήσουν τα όπλα τους ή θα ταφούν στη συριακή γη μαζί με αυτά» τόνισε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος AKP. «Θα εξαλείψουμε την τρομοκρατική οργάνωση που προσπαθεί να υφάνει ένα τείχος αίματος ανάμεσα σε εμάς και τους Κούρδους αδελφούς μας» πρόσθεσε.

