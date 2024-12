Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Δαμασκού υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των γυναικών, δέκα και πλέον ημέρες αφότου η συριακή πρωτεύουσα έπεσε στα χέρια ενός συνασπισμού, του οποίου ηγείται η ισλαμιστική οργάνωση HTS.

Οι πολίτες της Συρίας δεν θέλουν να υπάρξει ένα νέο καταπιεστικό καθεστώς μετά την πτώση Άσαντ

«Θέλουμε τη δημοκρατία, όχι ένα θρησκευτικό κράτος», «Η Συρία, κράτος ελεύθερο και κοσμικό», φώναζαν οι διαδηλωτές, άνδρες και γυναίκες, που είχαν συγκεντρωθεί στην εμβληματική πλατεία Ουμαγιάντ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Δεν υπάρχει ελεύθερο έθνος χωρίς ελεύθερες γυναίκες», ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πλακάτ.

«Εμείς, οι Σύροι, άνδρες και γυναίκες, έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε στη διάπλαση της νέας Συρίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαζίντα Μουνταρές, μία διαδηλώτρια ηλικίας 50 ετών.

«Η εποχή της σιωπής έχει παρέλθει», συμπλήρωσε η συνταξιούχος, αναφερόμενη στην εξουσία της οικογένειας Άσαντ, η οποία κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για περισσότερα από 50 χρόνια. «Η γυναίκα παίζει μεγάλο ρόλο στην πολιτική δράση», συμπλήρωσε η ίδια.

Δείτε φωτογραφίες από τη διαδήλωση στη Συρία:

📸 | Large demonstration near Umayyad Square, #Damascus Organizers declared the event intends to elevate young people’s voices in building the new #Syria: “We Syrian youth believe that Syria is for all Syrians.” pic.twitter.com/2qNtMAjesO — ETANA (@ETANA_Syria) December 19, 2024

Δείτε βίντεο:

⚡JUST IN: A demonstration right now in Damascus, Syria, calls for the establishment of a civil, non-religious state and women’s inclusion in public life. They emphasize the importance of separating religion from the state to achieve justice and equality among all—AFP/Al-Arabyia pic.twitter.com/Q3dFmuHzvc — Suppressed News. (@SuppressedNws) December 19, 2024

Χιλιάδες Σύροι διαδηλώνουν υπέρ των κουρδικών δυνάμεων και κατά της Άγκυρας

Στην πόλη Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στις κουρδικές δυνάμεις, που επιχειρούν να απωθήσουν επιθέσεις μαχητών τους οποίους στηρίζει η Τουρκία, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρωτόγνωρο γεγονός το ότι το πλήθος κρατούσε τη σημαία της συριακής ανεξαρτησίας με τα τρία αστέρια, σύμβολο της εξέγερσης του 2011, το οποίο υιοθέτησαν οι νέες αρχές της Δαμασκού, μαζί με τις σημαίες της Αυτόνομης Κουρδικής Διοίκησης και του ντε φάκτο στρατού της, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

«Ζήτω η αντίσταση των SDF», «Ο συριακός λαός είναι ενωμένος» ή «Όχι στον πόλεμο, όχι στην τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Ροζάβα (βορειοανατολική Συρία)», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Massive demonstrations in Kurdish cities and cities in northeastern Syria against Turkish interventions in Syria and their threats to the peoples of northeastern Syria. pic.twitter.com/9OYhrIJKpR — pyd rojava (@PYD_Rojava) December 19, 2024

«Είμαστε τα παιδιά αυτής της γης»

«Βγήκαμε σήμερα στους δρόμους για να στηρίξουμε τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Μάζλουμ Αχμέντ, ηλικίας 39 ετών, ένας κάτοικος του Καμισλί. «Είμαστε τα παιδιά αυτής της γης εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πρέπει να αποκτήσουμε τα δικαιώματά μας στο νέο Σύνταγμα της Συρίας».

«Θέλουμε μια δημοκρατική Συρία, όπου καθένας έχει τα δικαιώματά του», δήλωσε η Σάλα Κάλατς, μια Κούρδισα ηλικίας 50 ετών. «Είναι καιρός να αποκτήσουμε θέση σε μια Συρία δίκαιη και ισότιμη».

Οι SDF κατηγορούν τις φιλοτουρκικές ομάδες ότι προετοιμάζουν μία επίθεση εναντίον της πόλης Κομπάνι, την οποία ελέγχουν, κοντά στα τουρκικά σύνορα, ένα σύμβολο της μάχης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, που ηττήθηκε εδαφικά από τις κουρδικές δυνάμεις το 2019.

Σε μία ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, οι SDF προέτρεπαν τους κατοίκους στο Κομπάνι να «συμμετάσχουν ενεργά στην αντίσταση και να πάρουν τα όπλα ενάντια στην κατοχή».

Από την πλευρά της, η Άγκυρα επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές προετοιμασίες συνεχίζονται «εωσότου οι Κούρδοι μαχητές καταθέσουν τα όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ