Σκηνές Αποκάλυψης στη Μαγιότ μετά τον καταστροφικό κυκλώνα Σίντο που σάρωσε τη γαλλική υπερπόντια κτήση στον Ινδικό Ωκεανό. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 14 αλλά ο αριθμός των αγνοουμένων μπορεί να ξεπερνά και τους 1.000.

«Πιστεύω ότι σίγουρα θα φτάσουμε σε αρκετές εκατοντάδες νεκρούς, ίσως πλησιάσουμε τους χίλιους ή ακόμα και παραπάνω», δήλωσε ο νομάρχης Φρανσουά – Ξαβιέ Μπιεβίλ στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Mayotte la Premiere.

Οικισμοί ισοπεδώθηκαν από τους ανέμους που ξεπερνούσαν τα 225χλμ/ώρα καταστρέφοντας τις φτωχές συνοικίες με τα πρόχειρα καταλύματα.

Cyclone Chido as it hit the Island of Mayotte in the Indian Ocean. The damage is catastrophic. It’s unfathomable. #CycloneChido #Mayotte pic.twitter.com/O31qSWWPj7

Εικόνες από drones είναι αποκαλυπτικές για το μέγεθος της καταστροφής. Ο κρατικός μηχανισμός σε αυτή την φτωχή περιοχή είναι εξαιρετικά αδύναμος και οι ενισχύσεις από τη Γαλλία σε σωστικά συνεργεία σταγόνα στον Ωκεανό.

Aerial view of the catastrophic damage from Cyclone Chido in French territory of Mayotte.

The road to recovery will be a long one.pic.twitter.com/hnj8HL5Jw5

— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 15, 2024