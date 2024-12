Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο στη νήσο Μαγιότ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (15/12) οι αρμόδιες γαλλικές αρχές.

Ο κυκλώνας Σίντο, ο πιο ισχυρός κυκλώνας που έχει πλήξει το γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό Ωκεανό στα βόρεια της Μαδαγασκάρης εδώ και περίπου έναν αιώνα, «χτύπησε» τη Μαγιότ στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Meteo-France.

Η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας καταστροφές σε αυτοσχέδιες κατοικίες, κυβερνητικά κτίρια, αλλά και σε ένα νοσοκομείο.

Ήταν η πιο ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη νησιωτική περιοχή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 χρόνια, σύμφωνα με τις αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες της Γαλλίας.

Ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των νεκρών ήταν δύσκολος μετά από το πέρασμα του Σίντο, ενώ προκλήθηκαν ανησυχίες για την πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού σε τροφή, καθαρό νερό, αλλά και για την αντοχή του δικτύου της αποχέτευσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Ο νομάρχης της νήσου τόνισε πως «πολλοί, έχουμε χάσει τα πάντα», αναφερόμενος στις περιουσίες που σάρωσε ο κυκλώνας. Πολλοί, επίσης, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς στα νοσοκομεία δεν έχει επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε βίντεο, που έχουν δημοσιευτεί στα social media, διακρίνονται οι κατεστραμμένες στέγες των σπιτιών από τον κυκλώνα. Μπάζα βρίσκονται διάσπαρτα στις αυλές των σπιτιών και στους δρόμους, ενώ και αυτοκίνητα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή έχουν αναποδογυρίσει.

