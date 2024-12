Το Κατάρ θα στείλει την πρώτη επίσημη αντιπροσωπεία του στη Δαμασκό την Κυριακή, προκειμένου να συζητήσει με τη μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας την επαναλειτουργία της πρεσβείας του και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ένας αξιωματούχος σήμερα.

«Θα κάνουν τα αναγκαία βήματα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας και θα συζητήσουν την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας» είπε η πηγή αυτή.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Qatar will send its first official delegation to Damascus on Sunday to meet Syria’s transitional government and to discuss reopening Qatar’s embassy and increasing humanitarian aid delivery pic.twitter.com/MLvncAIXip

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 13, 2024