Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όλα μπορούν να συμβούν», όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες να ξεκινήσει πόλεμος με το Ιράν κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας του, σε συνέντευξή του στο Time, η οποία έγινε με αφορμή την ανάδειξή του από το περιοδικό σε πρόσωπο της χρονιάς.

«Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Είναι μια πολύ ασταθής κατάσταση», είπε ο Τραμπ, πριν συνεχίσει λέγοντας ότι θεωρεί πως το πιο επικίνδυνο πράγμα που συμβαίνει τώρα είναι η Ουκρανία να εκτοξεύει πυραύλους στη Ρωσία, κάτι που όπως είπε αποτελεί σημαντική κλιμάκωση.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν το Ιράν, του οποίου η ελίτ των Ισλαμικών Φρουρών της Επανάστασης έχει προσπαθήσει να τον δολοφονήσει, απ’ ότι υποστηρίζει η αμερικανική κυβέρνηση.

Το Ιράν ωστόσο έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό αυτό.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ διέταξε μια αμερικανική αεροπορική επιδρομή το 2020 που σκότωσε τον κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή του Ιράν, τον Κασέμ Σολειμανί.

