Η Παρκ, μια 32χρονη υπάλληλος από τη Σεούλ στη Νότια Κορέα, παρακολουθούσε τηλεόραση στο σπίτι της την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις 10:30 μ.μ., όταν έκτακτες ειδήσεις μετέδωσαν την κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ.

Αμέσως άρπαξε το πιο χοντρό μπουφάν που είχε και πήρε ταξί μαζί με τη φίλη της για να κατευθυνθεί προς την Εθνοσυνέλευση, όπως ανέφερε στο The Korea Times.

Λίγο αργότερα, περίπου 4.000 άνθρωποι άρχισαν να συρρέουν στην Εθνοσυνέλευση, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία η οποία απέκλεισε την κεντρική είσοδο και άρχισαν να φωνάζουν: «Ανοίξτε την πύλη», «Αφήστε τους βουλευτές να μπουν».

«Ένιωθα κάπως φοβισμένη στο σπίτι, αλλά όταν πήγα εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν είχα τίποτα να φοβηθώ», δήλωσε η Παρκ.

Η αναταραχή της Τρίτης ήταν μόνο η αρχή μιας σειράς συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν και πάλι στις πλατείες των μεγάλων πόλεων με κεριά την επόμενη ημέρα.

Στις νότιες πόλεις και στην επαρχία χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης.

Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Είναι η πρώτη φορά που η Κορέα βλέπει ταυτόχρονα ολονυκτίες με κεριά σε όλη τη χώρα από το 2016.

Τότε ο πρώην πρόεδρος Παρκ Γκουν-Χιέ καθαιρέθηκε λόγω εμπλοκής σε υπόθεση διαφθοράς.

Αψηφώντας θερμοκρασίες σχεδόν υπό το μηδέν, οι άνθρωποι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις οι οποίες, παρά την σοβαρότητά τους, χαρακτηρίζονταν και από ένα κλίμα εορτασμού.

«Όλοι οι άνθρωποι που συνάντησα στην Εθνοσυνέλευση το βράδυ της Τρίτης ήταν χαρούμενοι. Τραγουδήσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες και γελάσαμε μαζί, παρόλο που δεν γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας».

Εν τω μεταξύ, αρκετές αναρτήσεις στο διαδίκτυο ενθάρρυναν τους πολίτες να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες και τις συγκεντρώσεις.

Ταυτόχρονα τα social media μοιράζονταν και έναν κατάλογο προμηθειών και συμβουλών για όποιον θα πήγαινε στις διαδηλώσεις.

«Θα φωνάζετε όλη την ώρα, οπότε φροντίστε να έχετε χλιαρό (όχι κρύο) νερό για να μην χάσετε τη φωνή σας», έγραφε μια ανάρτηση.

«Υπάρχουν πολλές νεαρές γυναίκες που θέλουν να έρθουν στη διαμαρτυρία αλλά ανησυχούν επειδή είναι μόνες τους, αλλά μην ανησυχείτε … είναι ευχάριστη η ατμόσφαιρα», έγραφε μια άλλη ανάρτηση

Πολλοί λένε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να φέρουν τους ανθρώπους κοντά εν μέσω της πολιτικής αναταραχής.

Μέσα και έξω από την Εθνοσυνέλευση οι άνθρωποι έβγαζαν βίντεο με τα κινητά τους τα στρατιωτικά ελικόπτερα, τους ένοπλους στρατιώτες και στρατιωτικά οχήματα, μεταδίδοντάς τα στα social media.

Οι εικόνες των στρατιωτών που έσπασαν το παράθυρο του κεντρικού γραφείου της Εθνοσυνέλευσης διαδόθηκαν σχεδόν άμεσα στο YouTube.

Lee Jae-myung, in a dramatic display of defiance against martial law, has just live-streamed over the National Assembly’s barriers. Amidst the backdrop of military helicopters and a… pic.twitter.com/yYMCDYzMKL

Το βίντεο με τον Λι Τζάε-Μιούνγκ, τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος της Κορέας, να σκαρφαλώνει σε έναν τοίχο και να εισέρχεται στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης είχε περισσότερους από 2,38 εκατομμύρια live.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η ζωντανή κουλτούρα διαμαρτυρίας και ο ενθουσιασμός της Κορέας έχουν τις ρίζες τους στη σύγχρονη και μοντέρνα ιστορία των δημοκρατικών κινημάτων του 20ού αιώνα και στην επανάσταση των πολιτών υπό το φως των κεριών το 2016.

«Οι άνθρωποι έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους για να προστατεύσουν τη δημοκρατία σε πολιτικές καταστάσεις όπως αυτή, όπως η επανάσταση της 19ης Απριλίου το 1960, η εξέγερση της Γκουανγκτζού, η Άνοιξη της Σεούλ το 1980 και η επανάσταση των κεριών το 2016», δήλωσε ο Λι Μπιούνγκ-Χουν, επίτιμος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Τσουνγκ-Ανγκ.

«Έχοντας τις ρίζες της σε μια τέτοια ιστορία, μπορούμε να πούμε ότι η Κορέα έχει τη δύναμη, την ‘πολιτική της πλατείας’», είπε, αναφερόμενος στα κινήματα και τη συλλογική πολιτική δράση.

Πράγματι, η Νότια Κορέα έχει αναπτύξει μια ισχυρή κουλτούρα διαμαρτυρίας λόγω της ιστορίας της αυταρχικής διακυβέρνησης, των αγώνων για δημοκρατία, της κοινωνικής ανισότητας και της παράδοσης του πολιτικού ακτιβισμού.

Κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών δικτατοριών στη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, η κυβέρνηση κατέστειλε τις πολιτικές ελευθερίες, οδηγώντας σε εκτεταμένες κινητοποιήσεις κατά των καταπιεστικών καθεστώτων.

Η εξέγερση του Γκουανγκτζού το 1980, αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη διαμόρφωση αυτής της νοοτροπίας.

Η εξέγερση της Γκουανγκτζού σημειώθηκε τον Μάιο του 1980, όταν οι πολίτες της Γκουανγκτζού της Νότιας Κορέας διαμαρτυρήθηκαν κατά της στρατιωτικής δικτατορίας του στρατηγού Τσουν Ντου-Χουάν, ο οποίος είχε καταλάβει την εξουσία μετά τη δολοφονία του Παρκ Τσουνγκ-χι.

These are the photos of Gwangju Uprising/Massacre in 1980 after the dictators declared martial law the year before. Gwangju City that bravely fought for democracy shed so much blood and was portrayed as “pro-north Korean leftists” for years by media manipulation. And they tried… https://t.co/0jKFMDyRGK pic.twitter.com/jwS5uVvRj7

— jayvee (@uarmyvibe) December 3, 2024