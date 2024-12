Βόλος – ΟΦΗ 1-0: Οι Θεσσαλοί τη νίκη, οι Κρητικοί την πρόκριση (vid)

Ο ΟΦΗ βασίστηκε στο 3-1 του πρώτου αγώνα με τον Βόλο, διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα του και παρά την ήττα στην ρεβάνς (1-0) πήρε την πρόκριση για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο αγώνας ξεκίνησε κάπως «μουδιασμένα» στο Πανθεσσαλικό με τους φιλοξενούμενους να έχουν μια σχετική πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά οι «σφιχτές» άμυνες και τα αρκετά λάθη στην ανάπτυξη, κυρίως από πλευράς Βόλου.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήταν για τους γηπεδούχους. Στο 22΄ ο Βιγιαφάνιες απείλησε, αρχικά, με καρφωτή κεφαλιά με τον Ασεχνούν να εκμεταλλεύεται την «ασθενή» επέμβαση του Χριστογεώργου αλλά το σουτ του σταμάτησε στον Σίλβα.

Η καλή στιγμή του ΟΦΗ ήρθε στο 30΄ με τον Σενγκέλια. Ο διεθνής Γεωργιανός ντρίπλαρε από τα δεξιά, βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Κόβατς.

Εννέα αγωνιστικά λεπτά μετά ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα. Ο Βεργέτης τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Μπερναντού για το σκληρό μαρκάρισμα στον Καραχάλιο αλλά μετά από παρέμβαση του VAR η απόφαση άλλαξε και ο παίκτης του Βόλου αποβλήθηκε. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη ο ΟΦΗ επέλεξε ένα πιο παθητικό ρόλο δίνοντας χώρο στους 10 του Βόλου με σκοπό να διατηρήσει την ασφάλεια στην άμυνα και να «χτυπήσει» με αντεπιθέσεις.

Ο Βόλος δημιούργησε ελάχιστε καλές στιγμές με πιο απειλητικές αυτές των Κόμπα που πέρασε άουτ (57΄) και Γκλάβτσιτς (59΄) το απευθείας χτύπημα φάουλ του οποίου σταμάτησε στον Χριστογεώργο.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα μόνο οι Κρητικοί κατάφεραν να φτάσουν με αξιώσεις στα αντίπαλα καρέ χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Το γκολ που έδωσε την νίκη αλλά όχι και την πρόκριση στον Βόλο ήρθε στο 90+7΄. Μετά από γέμισμα του Μύγα ο Καλογερόπουλος πλάσαρε σωστά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου για να γράψει το 1-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Βόλος: Κόβατς, Μύγας, Μίλετιτς, Καλογερόπουλος, Φεράρι (76΄Σμόλερς), Τσοκάνης (46΄ Γκλάβτσιτς), Μπερναντού, Βιγιαφάνιες, Άλτμαν (46΄ Κόμπα), Ασεχνούν (64΄Μεντιέτα), Κόζτα (64΄ Κόντε)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Μπόρχα, Χριστόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης (81΄Αμπάντα), Καραχάλιος (70΄ Αποστολάκης), Μπάκιτς, Φούντας, Ριέρα, Σενγκέλια (70’ Νέιρα), Σαλσέδο (46΄ Γιούνγκ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1

Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-0

21:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (1ο ματς)

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ζάκυνθος

19:30 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Athens Kallithea – Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ