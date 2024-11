Η 18χρονη εγγονή της Σοφία Λόρεν ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της με τον πιο vintage τρόπο

Μπορεί όλοι να γνωρίζουμε τη θρυλική και 90χρονη ηθοποιό Σοφία Λόρεν, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν την 18χρονη εγγονή της, Λουτσία. Το σίγουρο είναι πως η νεαρή Λουτσία ετοιμάζεται και εκείνη να κάνει το ντεμπούτο της στον κόσμο της δημοσιότητας και γι’ αυτόν τον λόγο ετοιμάζει ένα πρότζεκτ εμπνευσμένο από τη γιαγιά της.

Συγκεκριμένα, η Λουτσία Σοφία Πόντι, θα κάνει το δημόσιο ντεμπούτο της εμπνευσμένη από τη μόδα των περασμένων ετών, σε ένα «Debutante Ball».

Sofia Loren’s granddaughter, Lucia-Sofia Ponti, is set to make her debut at the famous Debutante’s Ball in Paris this weekend wearing Giorgio Armani, a friend of the legendary Italian actress. #luciasofisponti #sophialoren pic.twitter.com/MSY2MQpWo3

