Άξιον απορίας είναι πώς ένα επιβάτης κατάφερε να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση της Delta Air Lines από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι χωρίς να έχει εισιτήριο.

Ο άνδρας κατόρθωσε να αποφύγει με κάποιον τρόπο δύο ελέγχους κάρτας επιβίβασης, οδηγώντας τόσο τον αμερικανικό αερομεταφορέα όσο και την υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) να ανακοινώσουν ότι ξεκίνησαν έρευνα να δουν πώς αυτό συνέβη.

Γάλλοι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο στο Παρίσι και συνέλαβαν τον λαθρεπιβάτη χθες Τετάρτη προτού αφήσουν τους ταξιδιώτες να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο, δήλωσε στο CNN ένας από τους επιβάτες της πτήσης.

Η πτήση 264 της Delta αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κέννεντυ της Νέας Υόρκης (JFK) το βράδυ της Τρίτης και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού χθες Τετάρτη, σύμφωνα με το Reuters.

Η TSA τόνισε ότι ο συλληφθείς πέρασε από τον σωματικό έλεγχο των επιβατών – τον ελεγκτή ασφαλείας αερομεταφορών (Screeners) – πριν από την πτήση και επιβιβάστηκε χωρίς να μεταφέρει κανένα απαγορευμένο αντικείμενο.

An investigation is underway into how a stowaway passenger snuck past a gate agent to board a Delta flight. @trevorlault reports. pic.twitter.com/4gusKDiNgY

— Good Morning America (@GMA) November 28, 2024