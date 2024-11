Tο 53% των πολιτών στη Γαλλία επιθυμεί την κατάρρευση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ καθώς είναι οργισμένοι με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop-Fiducial για λογαριασμό του Sud Radio η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι 67% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μπαρνιέ, ο οποίος έχει στόχο να μειώσει το αυξανόμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας με περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων συνολικού ύψους 60 δισεκ. ευρώ. Το 33% στηρίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

