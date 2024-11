Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου και 36 άλλων ατόμων, ανάμεσά τους μέλη της πρώην κυβέρνησης, για «απόπειρα βίαιης κατάργησης του Δημοκρατικού Κράτους Δικαίου», πραξικόπημα και εγκληματική οργάνωση, όπως μεταφέρει το Correio24horas.

Η απαγγελία κατηγοριών γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα πραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει ο Μπολσονάρου στην εξουσία ακόμη και μετά την εκλογή του Λούλα το 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες του TV Globo, η έρευνα ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα και θα σταλεί σήμερα στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (STF).

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα (PGR) θα αναλύσει εάν θα απαγγελθούν ή όχι κατηγορίες κατά των κατηγορουμένων. Οι ποινές που προβλέπονται είναι από 4 έως 12 χρόνια φυλάκιση σε περίπτωση πραξικοπήματος, από 4 έως 8 χρόνια σε περίπτωση βίαιης κατάργησης του Δημοκρατικού Κράτους Δικαίου και από 3 έως 8 χρόνια σε περίπτωση εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι οι στρατηγοί Αουγκούστο Ελενό, πρώην υπουργός του υπουργικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας GSI, και Μπράγκα Νέτο, πρώην υπουργός Πολιτικού Σώματος και Άμυνας και υποψήφιος αντιπρόεδρος με το ψηφοδέλτιο του Μπολσονάρου που ηττήθηκε, ο αντιπρόσωπος Αλεξάντρ Ραμάγκεμ, πρώην πρόεδρος της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βραζιλίας (Abin), και ο Βαλντεμάρ Κόστα Νέτο, πρόεδρος του PL, του κόμματος του Μπολσονάρου.

Thousands of Jair Bolsonaro supporters were filmed doing the Nazi salute outside a military barracks in the city of Sao Miguel do Oeste, Brazil. Bolsonaro’s backers, known as “Bolsonaristas”, continue demanding a military coup to ensure Lula does not take office. pic.twitter.com/hgdUnXwXzc — Viktoriya Samarina (@viktoriyarus34) November 5, 2022

Απόπειρα πραξικοπήματος

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ερευνά την απόπειρα πραξικοπήματος μεταξύ της περιόδου πριν από την ήττα του Μπολσονάρου από τον Λούλα και λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Λούλα. Στην δικογραφία λήφθησαν υπόψη ομιλίες κυβερνητικών στελεχών του Μπολσονάρου για την αμφισβήτηση του ηλεκτρονικού μηχανήματος ψηφοφορίας.

Ελήφθησαν υπόψη τα «πραξικοπηματικά πρακτικά» που βρέθηκαν στο σπίτι του πρώην υπουργού Άντερσον Τόρες, στο κινητό τηλέφωνο του Μάουρο Σιντ, βοηθού του Μπολσονάρου, και στα κεντρικά γραφεία του PL (Λαϊκό Κόμμα) στη Μπραζίλια. Το σχέδιο που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα για τη δολοφονία των αρχών αποτελεί επίσης μέρος της έρευνας. Οι πράξεις της 8ης Ιανουαρίου διερευνώνται σε ξεχωριστή έρευνα.

BREAKING: A far-right coup attempt is underway in Brazil. Supporters of Bolsonaro have stormed the presidential palace, Supreme Court and Congress. They call for the military to seize power. President Lula vows that the mob of “fanatical fascists” will be punished pic.twitter.com/JFgsbX4qa3 — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2023

Η έρευνα πήρε νέα πνοή στις 25 Φεβρουαρίου από μια ομιλία του Μπολσονάρου

«Πάντα ήξερα ότι ο τρελός έχει χαλαρή γλώσσα, αλλά το να κάνεις τόσα πολλά στοιχεία εναντίον του είναι πολύ ανόητο», υποστήριξε κυβερνητικός βουλευτής για την ομιλία του Μπολσονάρου στην Λεωφόρο Παουλίστα στο Σάο Πάολο στις 25 Φεβρουαρίου.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης στη Βουλή, ο βουλευτής Ροτζέριο Κορέια, άσκησε δριμεία κριτική στη διαδήλωση υπέρ του Μπολσονάρου. Ο βουλευτής προειδοποίησε επίσης για τις πιθανές νομικές συνέπειες των δηλώσεων του Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι γνώριζε το σχέδιο πραξικοπήματος της 8ης Ιανουαρίου.

«Ο Μπολσονάρου παραδέχθηκε την ύπαρξη του πραξικοπηματικού πρακτικού και δήλωσε ότι το περιεχόμενο του εγγράφου είναι απολύτως νόμιμο, κάτι που είναι ψέμα, καθώς μιλάει ακόμη και για τη σύλληψη ενός υπουργού του Ανώτατου Δικαστηρίου και την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Και ζήτησε ακόμη και αμνηστία, δηλαδή αναγνωρίζει ότι διέπραξε ένα έγκλημα», ανέφερε ο Κορέια στο προφίλ του στο X, τον πρώην λογαριασμό του στο Twitter.

Αρχικά ο Μπολσονάρου είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να μην κληθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Brazil’s Federal Police have found detailed plans for a military coup dating from the period after Bolsonaro lost last year’s election, on the smartphone of his personal aide Mauro Cid. Step 1 was to declare a state of seige and allow the army to take over the govt. + pic.twitter.com/yE9F77up00 — BrianMier (@BrianMteleSUR) June 16, 2023

Οι αρμοδιότητες των επίδοξων πραξικοπηματιών

Τα αποδεικτικά στοιχεία προέκυψαν από διάφορες αστυνομικές έρευνες που διεξήχθησαν επί σχεδόν δύο χρόνια και βασίστηκαν στην παραβίαση του τηλεφωνικού, τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, με συμβιβασμούς υπόπτων που ομολόγησαν, έρευνες και κατασχέσεις, μεταξύ άλλων μέτρων εξουσιοδοτημένων από τη Δικαιοσύνη.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι τα υπό έρευνα μέρη διαρθρώθηκαν μέσω ενός καταμερισμού καθηκόντων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Corroio Dopovo ο οποίος καταμερισμός επέτρεψε την εξατομίκευση της συμπεριφοράς και την επιβεβαίωση της ύπαρξης των ακόλουθων ομάδων:

α) Κέντρο παραπληροφόρησης και επιθέσεων στο εκλογικό σύστημα, β) Μονάδα υπεύθυνη για την υποκίνηση στρατιωτικού προσωπικού να συμμετάσχει στο πραξικόπημα, γ) Νομικό τμήμα, δ) Επιχειρησιακό κέντρο για την υποστήριξη των ενεργειών πραξικοπήματος, ε) Κέντρο παράλληλων πληροφοριών και στ) Επιχειρησιακό κέντρο για τη συμμόρφωση με τα καταναγκαστικά μέτρα.

Ο Μπολσονάρου ήταν λοχαγός του στρατού, θαυμαστής της Χούντας του Μπατίστα και είχε συνασπίσει την ακροδεξιά και τους χουντικούς της χώρας στο πρόσωπό του. Η πρόσφατη επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, ήταν από υποστηρικτές του Μπολσονάρου.

In January 2023, the Bolsonaro movement tried their own January 6-style coup. Refusing to accept the results of the elections, thousands stormed key government buildings in Brasília. pic.twitter.com/NecX5OOMjf — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) November 20, 2024