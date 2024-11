Μήπως οι μονομάχοι ήταν οι celebrities της εποχής; – Νέα ευρήματα ρίχνουν φως

Μια σπάνια λαβή μαχαιριού σε σχήμα Ρωμαίου μαχητή ανακαλύφθηκε στο Τείχος του Αδριανού στη βόρεια Αγγλία, ρίχνοντας νέο φως στην δημοτικότητα που συγκέντρωναν οι μονομάχοι.

Η λαβή μαχαιριού από κράμα χαλκού απεικονίζει μια κατηγορία μονομάχων γνωστή ως «secutor», σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση για τη διατήρηση της Αγγλικής Κληρονομιάς, η οποία φροντίζει τον ιστορικό χώρο όπου βρέθηκε το αντικείμενο.

Ο μονομάχος που απεικονίζεται φαίνεται να είναι αριστερόχειρας, πράγμα που θεωρούνταν γρουσουζιά στην αρχαία Ρώμη, συμφωνα με το CNN.

Οι secutors (λατινικά για τους διώκτες) ήταν πλήρως οπλισμένοι και αντιστοιχούσαν σε έναν «retiarius» ή «άνθρωπο με δίχτυ», ο οποίος ήταν ντυμένος μόνο με έναν κοντό χιτώνα ή ποδιά και προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει το δίχτυ που κουβαλούσε για να παγιδεύσει τον διώκτη του.

Ο μονομάχος secutor που απεικονίζεται στη λαβή του μαχαιριού φοράει κράνος, κρατάει μια μεγάλη ασπίδα και έχει το αριστερό του χέρι απλωμένο, το οποίο θα κρατούσε σπαθί.

Αυτό υποδηλώνει ότι ήταν αριστερόχειρας – ένα χαρακτηριστικό που θεωρούνταν γρουσουζιά στον ρωμαϊκό κόσμο, και ως εκ τούτου θα μπορούσε να σημαίνει ότι το ειδώλιο δείχνει έναν συγκεκριμένο μονομάχο, ανέφερε η English Heritage σε δήλωση στα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Η λαβή του μαχαιριού ανακαλύφθηκε σε ένα ποτάμι στη ρωμαϊκή πόλη Corbridge στο τείχος του Αδριανού στο Northumberland της Αγγλίας.

Παρά το γεγονός ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό σκλάβοι και εγκληματίες, οι επιτυχημένοι μονομάχοι απολάμβαναν το καθεστώς celebrity, «έχοντας μεμονωμένους θαυμαστές που τους ακολουθούσαν και τους έδιναν δώρα», δήλωσε η Φράνσις ΜακΊντος, επιμελήτρια συλλογών για το Τείχος του Αδριανού και τη Βορειοανατολική περιοχή στην English Heritage, σε ένα βίντεο σχετικά με την ανακάλυψη.

«Έτσι, μπορεί αυτό το άτομο (ο ιδιοκτήτης του μαχαιριού) να συμπαθούσε πραγματικά αυτόν τον μονομάχο και να είχε φτιάξει τη λαβή του μαχαιριού του ειδικά για να τον αντιπροσωπεύει».

