Σεισμός έγινε το πρωί της Παρασκευής στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το EMSC, η σεισμική δόνηση ήταν της τάξης των 4,9 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 24 χιλιόμετρα βόρεια του Γκιούλμπασι.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 8 χιλιόμετρα.

Ανάμεσα στις περιοχές όπου ο σεισμός έγινε αισθητός ήταν η Μαλάτεια, η Γκαζιαντέπ και η Σανλιούρφα.

November 15, 2024