ΗΠΑ: «Αυτή τη στιγμή στη Ρωσία υπάρχουν 8.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες»

Οι ΗΠΑ έχουν λάβει πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι «αυτήν τη στιγμή» υπάρχουν 8.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Ρόμπερτ Γουντ.

«Με όλο το σεβασμό θέλω να ρωτήσω τον Ρώσο συνάδελφό μου: Η θέση της Ρωσίας εξακολουθεί να είναι ότι δεν υπάρχουν στρατεύματα της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία;» τόνισε ο Γουντ.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρεσβευτής στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας δεν απάντησε.

⚡️ «The decision to deploy North Korean soldiers would also be an inescapably clear demonstration that Russia is growing more desperate, having already suffered more than half a million casualties,» says Ambassador Robert Wood. pic.twitter.com/CQJC8Ued7E

