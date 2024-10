Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ υπερασπίστηκε το ιστορικό της ως εισαγγελέας, δεσμεύτηκε να αποποινικοποιήσει την κάνναβη και να προωθήσει τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας την Τρίτη, με στόχο να ενισχύσει την υποστήριξη των μαύρων ανδρών σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Charlamagne tha God στο Ντιτρόιτ. Ο Charlamagne, ένας μαύρος κωμικός και συγγραφέας που φιλοξενεί τη ραδιοφωνική εκπομπή «The Breakfast Club», είναι γνωστός για τις ωμές συνεντεύξεις του με διασημότητες.

Αν και είναι υποστηρικτής της Χάρις, έχει ασκήσει κριτική σε αυτήν και τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο παρελθόν και αποκάλεσε τους Δημοκρατικούς «δειλούς» για την αναποτελεσματική δίωξη μιας υπόθεσης εναντίον του ρεπουμπλικανικού προεδρικού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ.

Μία από τις πρώτες του ερωτήσεις ήταν να ζητήσει από τη Χάρις να απαντήσει σε μια κοινή φήμη, ότι έκλεισε δυσανάλογα πολλούς μαύρους άνδρες στη φυλακή στη διάρκεια των δώδεκα και πλέον χρόνων της ως εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο.

Η Χάρις δήλωσε ότι ήταν «μία από τις πιο προοδευτικές εισαγγελικές αρχές» σε υποθέσεις κάνναβης και ότι θα εργαστεί για την αποποινικοποίησή της, επειδή γνωρίζει πώς αυτό έχει βλάψει ορισμένους πληθυσμούς, ιδίως τους μαύρους άνδρες. Οι αφροαμερικανοί φυλακίζονται σε συντριπτικό ποσοστό για αδικήματα που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά και αντιμετωπίζουν διαχρονικά πολυετείς καθείρξεις για αδικήματα που αφορούν την χρήση κάνναβης.

Ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι λιγότεροι μαύροι άνδρες υποστηρίζουν την Κάμαλα Χάρις από ό,τι τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020. Η εκστρατεία της και οι σύμμαχοί της, συμπεριλαμβανομένου του Μπαράκ Ομπάμα, εργάζονται για να τους ξανακερδίσουν στο Μίσιγκαν και σε άλλες πολιτείες μάχης που θα κριθούν με μικρή διαφορά, όπως μεταφέρει το Reuters.

Η Χάρις δήλωσε ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι η παραπληροφόρηση από την ομάδα του Τραμπ με στόχο τους μαύρους ψηφοφόρους. «Προσπαθούν να τρομάξουν τους ανθρώπους, επειδή γνωρίζουν ότι διαφορετικά δεν έχουν τίποτα να τρέξουν», δήλωσε. Ερωτηθείσα σχετικά με το πώς θα περιορίσει την αστυνομική βία και τις δολοφονίες μαύρων ανδρών, η Χάρις είπε ότι θα εργαστεί για την ψήφιση του νόμου George Floyd Policing Act, ο οποίος έχει κολλήσει στο Κογκρέσο από το 2021.

Ο Charlamagne αντέτεινε ότι η Χάρις πιθανότατα δεν θα μπορούσε να πάρει τις ψήφους, μια αναφορά στο έντονα διχασμένο Κογκρέσο των ΗΠΑ, και ρώτησε γιατί θα έπρεπε να πιέσει για αυτό. «Δεν ενστερνίζομαι αυτή την προσέγγιση», είπε η Χάρις, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε πολλή δουλειά για να περάσει το δικαίωμα ψήφου και άλλες πράξεις από το Κογκρέσο και ότι θα βοηθήσει στην εκλογή νομοθετών που θα το υποστηρίξουν.

Here’s the full interview and «audio town hall» with VP Kamala Harris and Charlamagne tha God on iHeart Radio.

She even took calls from listeners!

(Sorry it’s in two parts, my laptop went into sleep mode because I was just engrossed in listening to her speak!) pic.twitter.com/Tcxv5k4wsk

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) October 15, 2024