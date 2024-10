Ομιλία από τον Λευκό Οίκο παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/10) ο Τζο Μπάιντεν, λίγες ώρες μετά το πέρασμα του τυφώνα Milton από τη Φλόριντα, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις μοιάζουν ανυπολόγιστες.

Ο αμερικάνος πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τους πληγέντες της καταιγίδας ότι θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται και πως η κυβέρνηση είναι δίπλα τους.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους πως πιστεύει ότι τα μέτρα που λήφθηκαν από τις τοπικές αρχές και ακολούθησε η πλειοψηφία των κατοίκων «έκαναν τη διαφορά».

Ωστόσο προειδοποίησε πως έχουν περάσει πολύ λίγες ώρες μετά την επέλαση της καταιγίδας και επομένως είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί πλήρως η ζημιά και επιπλέον ο κίνδυνος παραμένει. Για τον λόγο αυτόν ζήτησε από τους κατοίκους να μένουν μέσα στα καταφύγιά τους και να μην βγαίνουν στους δρόμους.

«Η αντιπρόεδρος Χάρις και εγώ βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Προσφέρουμε ό,τι χρειάζονται».

To everyone impacted by Hurricane Milton: I urge you stay inside and off the roads.

Downed power lines, debris, and road washouts are creating dangerous conditions.

Help is on the way, but until it arrives, shelter in place until your local officials say it’s safe to go out.

— President Biden (@POTUS) October 10, 2024