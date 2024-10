Ο τυφώνας Milton συνεχίζει να σαρώνει τη Φλόριντα, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και καταστρέφοντας σπίτια, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί και οι πρώτοι νεκροί.

Τις δραματικές εξελίξεις στην Πολιτεία μεταδίδουν όλα τα διεθνή Μέσα, με τους δημοσιογράφους να βγαίνουν στους δρόμους και να ρισκάρουν τα πάντα για να ενημερώσουν τους πολίτες.

Φορώντας κράνος ποδηλάτου και προστατευτικά γυαλιά, ο Ρόμπερτ Ρέι πασχίζει να σταθεί όρθιος για να περιγράψει το καταστροφικό πέρασμα του «τυφώνα του αιώνα».

Ο ανταποκριτής του Fox Weather βρίσκεται στην καρδιά της κακοκαιρίας, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και ανέμων ταχύτητας 160 χλμ την ώρα, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του και να δείξει στο κοινό πόσο επικίνδυνο είναι το καιρικό φαινόμενο που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη δυτική ακτή της Φλόριντα.

«Στέκομαι εδώ γιατί είναι μια ιστορική καταιγίδα και ελπίζω η καταγραφή αυτή να πείσει τους ανθρώπους για την ανάγκη της εκκένωσης. Δεν θέλετε να βρεθείτε σε αυτές τις συνθήκες», ακούγεται να λέει στο ρεπορτάζ του ο Ρέι, καθώς φωνάζει στο μικρόφωνο για να ακουστεί. «Δεν πρέπει να μείνετε σπίτι σας αν δεν είναι δομικά ασφαλές. Θα δούμε πολλά προβλήματα αύριο, ειδικά σε τροχόσπιτα», συμπληρώνει.

Ο Ρέι είναι ένας από τους δεκάδες ρεπόρτερ που καλούνται να ενημερώσουν το κοινό για τις εξελίξεις αναφορικά με τον τυφώνα Milton.

Στην περιοχή Μπράντεντον ο δημοσιογράφος Άντερσον Κούπερ του CNN χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα θραύσμα κατά τη διάρκεια του ζωντανού ρεπορτάζ του. Παρόλα αυτά, συνέχισε να μεταδίδει ακόμα και μετά το χτύπημα που υπέστη. Ο τυφώνας – τέρας έφτασε στη Φλόριντα, με ανέμους πάνω από 205 χλμ/ώρα να χτυπούν τα παράλια της περιοχής.

«Μπορείς να αισθανθείς την καταστροφική δύναμή του. Μπορείς να ακούσεις το βρυχηθμό», μεταδίδει με τη σειρά του ο ανταποκριτής του Sky Τζέιμς Μάθιους, ενώ λυσσομανάει ο άνεμος και η καταιγίδα συνεχίζεται.

