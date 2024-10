Ο ανεξερεύνητος κόσμος του μητρικού γάλακτος για ενήλικες

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το μητρικό γάλα για άλλους σκοπούς εκτός από τη σίτιση των μωρών εδώ και πολύ καιρό.

Τον πρώτο αιώνα, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος το συνιστούσε για τον πυρετό, την ουρική αρθρίτιδα και τη θεραπεία από δηλητηριώδη σκαθάρια. Στην Αγγλία και την Αμερική του 17ου και 18ου αιώνα, το μητρικό γάλα συνταγογραφούνταν για ασθένειες που κυμαίνονταν από την ασθένεια της κατανάλωσης έως την τύφλωση.

Σήμερα, εξακολουθεί να είναι κάτι περισσότερο από απλή βρεφική τροφή – αν και ορισμένες από τις χρήσεις του είναι περισσότερο τεκμηριωμένες από άλλες.

Ιστορικά, ο μαστικός αδένας ήταν «εξαιρετικά υπομελετημένος και υποτιμημένος», λέει ο Lars Bode, καθηγητής και ιδρυτικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ανθρώπινου Γάλακτος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο.

Υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν γνωρίζουμε για το ανθρώπινο γάλα. Τώρα, οι ερευνητές προσπαθούν να καλύψουν το γνωστικό κενό.

