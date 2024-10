Δύο γυναίκες από την Καλιφόρνια ισχυρίζονται ότι απομακρύνθηκαν από πτήση της Spirit Airlines λόγω του ρουχισμού τους.

Το περιστατικό συνέβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες την Παρασκευή, όταν η πτήση τους προοριζόταν για τη Νέα Ορλεάνη. Κατά την επιβίβαση, μία αεροσυνοδός τις πλησίασε και είπε ότι η ενδυμασία τους ήταν ακατάλληλη.

Βίντεο που τραβήχτηκε από κινητό επιβάτη κατέγραψε το περιστατικό μέσα στο αεροπλάνο, με ένα μέλος του πληρώματος να λέει στις δύο επιβάτισσες ότι είναι «μια αεροπορική εταιρεία φιλική προς την οικογένεια» όταν ρώτησαν γιατί πρέπει να φορέσουν το πουλόβερ τους.

«Αν κοιτάξετε το βίντεο στο διαδίκτυο, σε κανένα σημείο δεν εκνευριστήκαμε και δεν φωνάξαμε», είπε η Tara, μία από τις γυναίκες που αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από την πτήση. «Το μόνο που κάναμε ήταν να ρωτήσουμε για τον κώδικα ενδυμασίας».

Η Carla Hager ήταν επίσης στην πτήση, ταξιδεύοντας με το παιδί της. Παρενέβη στη συζήτηση για να υπερασπιστεί τις γυναίκες. «Σκέφτηκα ότι ήταν απάνθρωπο και επενέβη», είπε η Hager μιλώντας στο KCAL News.

Λέει ότι ξόδεψε 900 δολάρια για να ξανακλείσει την πτήση με άλλη αεροπορική εταιρεία και ότι έπρεπε να διασχίσει το αεροδρόμιο κρατώντας το νήπιό της.

«Δεν μου έδωσαν το καρότσι μου όταν αποβιβαστήκαμε από το αεροπλάνο», είπε η Hager. «Έπρεπε να πάω από τον Τερματικό 4 στον Τερματικό 1, κρατώντας ένα μωρό με το ένα χέρι και τη βαλίτσα μου με το άλλο».

Two women claim they were kicked off a Spirit Airlines flight for wearing crop tops.

This is insane. Since when did @SpiritAirlines started checking for appropriate dressing.

pic.twitter.com/9GN0FwnrUJ

— Zaki Solja (@zakisolja) October 7, 2024