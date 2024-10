Έσβησαν οι 18 εστίες φωτιάς που έκαιγαν επί 1,5 μήνα στο τάνκερ «Sounion» - Ρυμουλκείται προς το Σουέζ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις κατάσβεσης των 18 πυρκαγιών που έκαιγαν στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «MV Sounion» που χτυπήθηκε από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα πριν από 1,5 μήνα.

Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης 27 ατόμων, με την υποστήριξη του διασωστικού σκάφους «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο ρυμουλκείται ήδη από το σκάφος διάσωσης προς το Σουέζ, όπου αναμένεται να γίνει η μετάγγιση των 150.000 τόνων του ιρακινού αργού πετρελαίου που μετέφερε το τάνκερ σε άλλο δεξαμενόπλοιο.

🇬🇷MV Sounion🇬🇷

After being attacked by the Houthis on 21 & 23 August, it would appear that the fire has finally been extinguished

Sentinel 2📷 (7 October 2024) shows no more smoke billowing and no more hotspots visible on the deck of the vessel pic.twitter.com/vwcd5yTx5B

— MT Anderson (@MT_Anderson) October 7, 2024