Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (29/9) στο Έσσεν της Γερμανίας, όταν ένας Σύρος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δεκάδες άτομα, ενώ έβαλε και φωτιές σε σπίτια.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο δράστης σε κατάσταση αμόκ άρχισε να επιτίθεται και να μαχαιρώνει αδιακρίτως όποιον έβρισκε μπροστά του. Από τη μανία του δεν γλίτωσαν 31 άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και οκτώ παιδιά, εκ των οποίων δύο δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Επίσης, δύο ενήλικες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φρίκη ξεκίνησε γύρω στις 5:10 το απόγευμα στο Έσσεν. Ο δράστης έβαλε φωτιά σε κτίριο κατοικιών στη γωνία της Altenessener Straße και της Pielsticker Straße. Στη συνέχεια οδήγησε στην Zollvereinstraße, όπου έβαλε άλλη μια φωτιά σε ένα σπίτι.

Αφού επιτέθηκε με ματσέτα στους πολίτες, κρύφτηκε μέσα σε ένα κατάστημα, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκαν να διασώσουν αρκετούς ανθρώπους από σπίτια που φλέγονταν μετά τις φωτιές που προκάλεσε ο δράστης.

MORE – The moment when the Syrian knifeman and arsonist was arrested by the police in Essen. pic.twitter.com/C9JU1HxJMi

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος είναι ένας 41χρονος άνδρας από το Έσσεν με συριακή υπηκοότητα. Τα κίνητρά του, μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης άφησε να εννοηθεί ότι ίσως πρόκειται για ερωτικό δράμα.

#Germany A Syrian man was arrested in the German city of Essen after driving a van into multiple stores and setting two residential buildings on fire, leaving 31 people injured, including two children in critical condition.

According to German media reports, the incident… pic.twitter.com/fzFZJhnTvn

— The National Independent (@NationalIndNews) September 29, 2024