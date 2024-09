Εξοπλίσου για τη νέα AI εποχή και βαλ’ τα όλα σε τάξη με τον Κωτσόβολο

Το Φθινόπωρο μπήκε και η διαδικασία επαναφοράς σε μία κανονικότητα με σχολή, δουλειά και υποχρεώσεις έχει ήδη ξεκινήσει. Κάθε αρχή όμως δεν χρειάζεται να είναι και δύσκολη, ειδικά αν οργανωθείς όπως πρέπει.

Για φέτος το μεγάλο στοίχημα που έχω θέσει στον εαυτό μου είναι ο νέος εξοπλισμός. Το laptop το έχω από το Λύκειο, το tablet μετά από δύο καλοκαίρια και κάτι παραλίες είπε να μην ξανανοίξει για χειμώνα και η τεχνολογική μου δυναμική πνέει τα λοίσθια, που σημαίνει ότι δεν πάμε καλά.

Πώς όμως θα κάνω εργασίες για το πανεπιστήμιο όταν ο υπολογιστής κολλάει για πλάκα; Πώς θα συνεχίσω τα online μαθήματα ισπανικών όταν η πλατφόρμα δυσκολεύεται να ανοίξει; Πώς θα γράψω άρθρα για τη δουλειά όταν τίποτα δεν λειτουργεί όπως πρέπει;

Οπότε, το πήρα απόφαση (δεν ήταν και δύσκολο μετά από όλα αυτά) να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και να τη δώσω στους ειδικούς. Ο καθένας στον τομέα του άλλωστε. Έψαξα, ρώτησα και κατέληξα για ακόμα μία φορά στο γνωστό προορισμό: Κωτσόβολος. Είναι μοναδικό το γεγονός ότι κάθε φορά που χρειάζομαι κάτι, εκεί θα το βρω. Το εξίσου σημαντικό είναι ότι στα καταστήματά τους δεν είσαι μόνος σου μπροστά στις αμέτρητες επιλογές, καθότι πάντα υπάρχει ένας ειδικός να σε βοηθήσει, κατευθύνει και συμβουλέψει βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Ειδικότερα τώρα που στο παιχνίδι έχει μπει η δύναμη του ΑΙ!

Το ακούμε τα τελευταία χρόνια και πλέον η πρόσβαση στο ΑΙ είναι πραγματικά για όλους. Πηγαίνοντας με τη λίστα μου στον Κωτσόβολο για ένα καλό ρετουσάρισμα του εξοπλισμού μου, βρέθηκα μπροστά στα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει αυτήν την περίοδο η εταιρεία.

Ακούστε και σημειώστε: αυτήν την περίοδο τρέχει το πρόγραμμα «Τεχνολογία σε Τάξη». Με τα πράγματα στην εκπαίδευση να τρέχουν, ήρθε η ώρα για όλους να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας και να μάθουμε για όλα αυτά τα επιλεγμένα προϊόντα που εντάσσονται στο παραπάνω πρόγραμμα, με τα οποία «ξεκλειδώνονται» μια σειρά από οφέλη.

Ποια; Μοναδικές προσφορές σε laptop, tablet και desktop κάθε εβδομάδα με παράλληλη δυνατότητα να δώσεις το παλιό σου εξοπλισμό για επιπλέον όφελος (υπηρεσία Trade In). Ευκολίες στην πληρωμή με δώρο έως και όλους τους τόκους. Το πολύ χρήσιμο Starter Pack (πακέτο software & υπηρεσιών) στην τιμή των 99 ευρώ και με υποστήριξη από Microsoft Certified Experts. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, ο Κωτσόβολος προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα AI, σε συνεργασία με τους 100mentors, για διαδικτυακά μαθήματα ΑΙ, αλλά και επιπλέον πρόγραμμα mentoring σε κάποιους από τους συμμετέχοντες. Επίσης, η εταιρεία θα προσφέρει, σε συνεργασία με την The Tipping Point, σε 10 σχολεία παραμεθόριων περιοχών, δωρεάν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στο ΑΙ.

Η νέα εποχή ξεκίνησε και «May the ΑΙ Force be with you» φίλοι μου.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα ασφαλώς χρειάζεται την κατάλληλη προετοιμασία και για αυτό πάνω από 100 τεχνικοί του Κωτσόβολου, σε όλη την Ελλάδα, εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν πιστοποίηση από τη Microsoft, στη χρήση του Copilot (εργαλείο ΑΙ που ενσωματώνεται σε εφαρμογές της Microsoft). Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι του Κωτσόβολου είναι έτοιμοι να μας οδηγήσουν στο νέο «αστρικό» ψηφιακό ταξίδι μας και να μας καθοδηγήσουν ακόμα καλύτερα στην επιλογή των σωστών τεχνολογικών εργαλείων για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι χρήστες και πιο παραγωγικοί στη δουλειά μας.

«Τα βρήκαμε στον Κωτσόβολο» και μπήκαν όλα ξαφνικά σε «τάξη».

Και μιας και λέω «τάξη» θυμήθηκα και κάποιες ανάγκες του σπιτιού. Κάθε Φθινόπωρο όλο και κάτι ανανεώνω στο χώρο, καθότι όταν είσαι φοιτητής και εργαζόμενος, περνάς αρκετές ώρες στο σπίτι. Το ζήτημα είναι ότι η κάθε ανανέωση στοιχίζει και μένουμε πίσω σε ανάγκες που δείχνουν δύσκολα να εξυπηρετούνται. Δεν χρειάζεται όμως να είναι έτσι Παράλληλα, με το Πρόγραμμα της Τεχνολογίας, τρέχει και ένα πακέτο υπηρεσιών «Καλύτερο Σπίτι» που είναι αυτό που δηλώνει: η ευκαιρία να αναβαθμίσουμε και το σπίτι μας. Αυτή η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εξοπλίσει ή ανανεώσει το χώρο του, με τις καλύτερες προτάσεις τεχνολογίας. Τι περιλαμβάνει τώρα θα μου πείτε αυτό το πακέτο και γιατί το πήρα και σας το προτείνω;

Λοιπόν, τα οφέλη είναι πολλά: Δωροεπιταγές έως 20% της αξίας των αγορών με δυνατότητα δόσεων ακόμα και χωρίς τόκους. Μοναδικές υπηρεσίες και συμβουλές στα μέτρα μας (ακόμα και με ραντεβού εκεί, στο σπίτι ή και διαδικτυακά, καλώντας στο 210 28 99 999), με παράδοση την ημέρα, την ώρα και στο μέρος που μας εξυπηρετεί.

Τα νέα ξεκινήματα μπορεί να είναι πολύ ωραία όταν έχεις τα σωστά εργαλεία και τους ειδικούς για να μην χαθείς στις επιλογές και σε προϊόντα που δεν είναι για σένα. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, όπως και οι ανάγκες του. Για αυτό, μάθε περισσότερα σήμερα κιόλας για τις δύο πρωτοβουλίες του Κωτσόβολου: «Τεχνολογία σε Τάξη» και «Καλύτερο Σπίτι».