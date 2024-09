Εν μέσω του θερμότερου Αυγούστου στα χρονικά, η Κίνα εγκαινίασε την μεγαλύτερη εσωτερική πίστα για σκι

Η Σανγκάη εγκαινίασε σήμερα τη μεγαλύτερη στον κόσμο εσωτερική πίστα για σκι καλωσορίζοντας τους επισκέπτες με τις στολές του σκι καθώς η Κίνα κατέγραψε τον θερμότερο Αύγουστο των τελευταίων 60 ετών.

Το φετινό καλοκαίρι κατέγραψε τις υψηλότερες θερμοκρασίες παγκοσμίως και στην ψεύτικη αλπική πλατεία όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του θερέτρου ο υδράργυρος έφτανε ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου στις 9 το πρωί.

Ωστόσο, στους εσωτερικούς του χώρους η θερμοκρασία έπεφτε κάτω από το μηδέν και οι επισκέπτες του άλλαζαν από τα γυαλιά ηλίου και τα μακό μπλουζάκια τους σε ολόσωμες χοντρές φόρμες σκι, κάποιοι επιλέγοντας και κράνη.

Στην κορυφή μιας από τις πίστες η Τζέσικα Ζανγκ που κάνει snowboard δεν φαίνεται να εντυπωσιάζεται από τις αυγουστιάτικες θερμοκρασίες ρεκόρ.

«Σε ό,τι αφορά το κλίμα νομίζω ότι η θερμοκρασία έχει σκαμπανεβάσματα, ίσως κάθε τόσο να έρχεται μια χρονιά με θερμοκρασίες ρεκόρ», λέει.

Αυτή η χρονιά πιθανόν να είναι η θερμότερη στον πλανήτη που έχει καταγραφεί καταρρίπτοντας το ρεκόρ του 2023, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία της ΕΕ.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως παρότι τα τελευταία χρόνια έχει επίσης αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην ανανεώσιμη ενέργεια.

Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τους παραδοσιακούς προορισμούς για σκι στο βουνό καθώς με την άνοδο της θερμοκρασίας λιώνουν τα χιόνια.

«Στην Κίνα η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει περισσότερο το βόρειο τμήμα, εκεί είναι λιγότεροι οι άνθρωποι που κάνουν χειμερινά σπορ… επομένως κάποιες από τις πίστες για σκι δεν λειτουργούν καλά, συρρικνώνονται», λέει ο Ζανγκ Ζιν, ένας 48χρονος σκιέρ.

«Αντίθετα, νομίζω ότι αυτού του είδους που ανοίγουν τώρα, οι μεγαλύτερες εσωτερικές πίστες για σκι, είναι πολύ καλές», προσθέτει.

Η βιομηχανία του σκι στην Κίνα γνωρίζει άνθηση καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον της διευρυνόμενης μεσαίας τάξης ενώ υπάρχει και κυβερνητική στήριξη. Επιπλέον, μεγάλη ώθηση δόθηκε μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργάνωσε το 2022 το Πεκίνο.

Η χώρα είναι παγκόσμια ηγέτιδα στην κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων για χειμερινό σκι και σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Daxue Consulting διαθέτει τις δέκα καλύτερες εσωτερικές πίστες χιονιού παγκοσμίως.

Σήμερα το χιονοδρομικό κέντρο «L*SNOW Indoor Skiing Theme Resort» στη Σανγκάη πιστοποιήθηκε επισήμως από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο στον κόσμο ξεπερνώντας τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ που βρίσκεται επίσης στην Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη στα βόρεια της χώρας, τη Χαρμπίν.

