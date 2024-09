Σοκ: 14χρονος κατηγορείται για το φόνο 80χρονου σε πάρκο

Ένα 14χρονο αγόρι κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 80χρονου άνδρα σε ένα πάρκο. Ο Bhim Kohli πέθανε μετά από επίθεση στο Franklin Park στην πόλη Braunstone, στο Leicestershire, ενώ έβγαζε βόλτα το σκύλο του την Κυριακή.

Η αστυνομία δήλωσε χθες ότι πέντε παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 14 ετών και δύο κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών, ανακρίνονται, αργότερα δήλωσε ότι όλα εκτός από το 14χρονο αγόρι έχουν αφεθεί ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

BREAKING: Five children, a boy and a girl, both 14, and one boy and two girls, 12, have been arrested over the murder of an 80-year-old man in a park in Leicestershire. https://t.co/PAiZ4D1jU3

— Sky News (@SkyNews) September 3, 2024