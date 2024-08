Για ανθρωποκτονία, βαριά επίθεση και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατηγορείται η 30χρονη Νικόλ Βίρζι, αφού φέρεται να κακοποίησε και να σκότωσε τον έξι εβδομάδων Λέον, ενώ οι γονείς του μετέφεραν τον δίδυμο αδελφό του, Άρη, στο νοσοκομείο για τραυματισμούς που αργότερα κατηγορήθηκε επίσης ότι προκάλεσε η 30χρονη από την Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, η φοιτήτρια διδακτορικού βρίσκεται αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί για το φρικτό έγκλημα στις 16 Ιουνίου.

Όπως μεταδίδει το Fox News, οι εισαγγελείς τόνισαν ότι θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή, επικαλούμενοι διάφορες καταχρήσεις που φέρεται να διέπραξε η Βίρζι για τον θάνατο του μωρού της φίλης της, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι το σκότωσε με βασανιστήρια.

Prosecutors to seek death penalty for PhD student accused of killing friend’s baby in Pennsylvania https://t.co/UwPQxJxgZf

