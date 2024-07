Άνδρας από την Ινδονησία φέρεται να σκότωσε τον φίλο του επειδή διαφωνούσαν στο εάν «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;».

Συγκεκριμένα ο ύποπτος —ο οποίος αναγνωρίστηκε ως DR— μαχαίρωσε 15 φορές τον 47χρονο Kadir Markus αφού διαπληκτίστηκαν στις 24 Ιουλίου, με αφορμή το αιώνιο ερώτημα.

Ο DR κάλεσε τον Markus, ο οποίος είχε πάει στο σπίτι του πρώτου για να εξοφλήσει ένα χρέος, να πιουν ένα ποτό και άρχισε να του θέτει μία σειρά από γρίφους, όπως αναφέρουν τοπικά δημοσιεύματα.

The man stabbed 47-year-old Kadir Markus 15 times with a type of dagger called badik on July 24, in a village in Tongkuno district, Muna regency in south-east Sulawesi.

