Έσκασε η «βόμβα»: Στον Ολυμπιακό ο Ολιβέιρα (pic)

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα πλέον ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τη σπουδαία μεταγραφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα ήρθε στην Αθήνα πριν από λίγες ώρες, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε στον σύλλογο του μεγάλου λιμανιού, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα δηλωθεί στη λίστα που θα στείλουν οι Ερυθρόλευκοι στην UEFA για τη League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει μια πολύ σπουδαία μεταγραφή και να προσθέτει στο ρόστερ του έναν εξαιρετικό παίκτη.

🔴⚪🇵🇹 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒊𝒓𝒂 is HERE!

Welcome to the Olympiacos family, 𝑺𝒆́𝒓𝒈𝒊𝒐! pic.twitter.com/HV56OQhqL6

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2024