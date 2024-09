Η επιχείρηση διάσωσης δεξαμενόπλοιου υπό ελληνική σημαία ανοικτά της Υεμένης, πάνω στο οποίο εξακολουθούν να καίνε εστίες πυρκαγιάς (φωτογραφία, επάνω, από Houthi Military Media/via Reuters) αφότου υπέστη επίθεση από τους αντάρτες Χούθι τον περασμένο μήνα, βρίσκεται «σε εξέλιξη», ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς σήμερα Τρίτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Sounion, με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του, χτυπήθηκε επανειλημμένα την 21η Αυγούστου ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, που ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones εφόρμησης και πυραύλους.

Γνωστοποίησαν κατόπιν πως τοποθέτησαν εκρηκτικές ύλες στο σκάφος και τις πυροδότησαν, προκαλώντας πυρκαγιές στη γέφυρα — προτού εντέλει δώσουν «έγκριση» το σκάφος να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι, για ν’ αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή.

Η CENTCOM ανέφερε μέσω X ότι «βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης» του Sounion, που «είναι ακόμη στις φλόγες» και εγείρει απειλή «μείζονος περιβαλλοντικής καταστροφής».

𝗛𝗼𝘂𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗔𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 𝗧𝘄𝗼 𝗖𝗿𝘂𝗱𝗲 𝗢𝗶𝗹 𝗧𝗮𝗻𝗸𝗲𝗿𝘀

On the morning of Sep. 2, the Iranian-backed Houthis attacked two crude oil tankers, the Panama flagged/owned, Greek operated MV BLUE LAGOON I and the Saudi flagged, owned, and operated MV AMJAD, with two… pic.twitter.com/IdqIVpkRNN

— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 2, 2024