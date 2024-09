Δέκα λιθογραφίες δια χειρός Σαλβαδόρ Νταλί (Salvador Dalí) πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία, αφού βρέθηκαν σε γκαράζ του Λονδίνου, σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών, «Hansons Auctioneers».

Τα έργα τέχνης εντοπίστηκαν μαζί με άλλες πέντε λιθογραφίες του γάλλου καλλιτέχνη Theo Tobiasse σε ένα γκαράζ στην συνοικία Mayfair του κεντρικού Λονδίνου.

«Πρόκειται για ένα εκπληκτικό εύρημα», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του οίκου, Chris Kirkham. «Με κάλεσαν να αξιολογήσω κάποιες αντίκες στο σπίτι ενός πελάτη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο πωλητής με πήγε στο γκαράζ του και ιδού, βγήκε αυτός ο θησαυρός με τις σουρεαλιστικές λιθογραφίες – 15 στον αριθμό», συνέχισε.

«Ήταν κρυμμένες και ξεχασμένες για περίπου 50 χρόνια. Μοιάζει αρκετά σουρεαλιστικό. Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να αποκαλύψεις σε μια συνηθισμένη επίσκεψη στο σπίτι», υπογράμμισε.

