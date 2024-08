Στην Ρίο Άβε ο Ριτσαρντς (vid)

O Oμάρ Ρίτσαρντς βρήκε την ομάδα που θα αγωνίζεται την ερχόμενη ποδοσφαιρική σεζόν.

Ο Άγγλος αριστερός μπακ που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τα ερυθρόλευκα και κατέκτησε το Conference League, θα αγωνιστεί στην Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ίδια η Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ρίτσαρντς θα παίξει για έναν χρόνο με την μορφή δανεισμού στην Ρίο Άβε.

Omar Richards has completed a loan move to @RioAve_FC.

Good luck for the rest of the season, Omar! 🤝

— Nottingham Forest (@NFFC) August 20, 2024