Θρήνος επικρατεί μετά το αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 62 ανθρώπους. Το πρωί του Σαββάτου (10/8) έγινε γνωστό πως βρέθηκε το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, το οποίο αναμένεται να διαλευκάνει τα αιτία της πτώσης.

Μετά από έρευνες στο μαύρο κουτί του αεροσκάφους αποκαλύφθηκαν τα σχόλια που έκαναν οι πιλότοι λίγες στιγμές πριν αυτό συντριβεί την περασμένη Παρασκευή στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στo Σάο Πάολο, την Παρασκευή, 9 Αυγούστου.

Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σαν Πάουλου, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο τηλεοπτικό σταθμό TV Globo, η ηχητική καταγραφή που έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες δεν προσφέρει άμεση εξήγηση για τα αίτια του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος.

Ωστόσο καθιστά σαφές ότι οι δύο πιλότοι παρατήρησαν απότομη απώλεια ύψους ένα λεπτό πριν τη συντριβή, με τον συγκυβερνήτη να ρωτάει ανήσυχος «τι συμβαίνει» και να προσθέτει «χρειαζόμαστε περισσότερη ισχύ». Στα τελευταία εφιαλτικά δευτερόλεπτα καταγράφονται επίσης ουρλιαχτά από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

