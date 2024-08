Συντριβή αεροπλάνου στη Βραζιλία: «Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες» λένε οι Αρχές

Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου συνετρίβη αεροπλάνο το οποίο μετέφερε 62 άτομα.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές δεν διασώθηκε κανείς ενώ όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί.

Το αεροπλάνο μετέφερε 62 άτομα, 58 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος. Όπως φαίνεται στα βίντεο, το αεροσκάφος άρχισε να περιστρέφεται μέχρι που έπεσε και συνετρίβη.

ATR down in Sao Paolo pic.twitter.com/a5XwHAcb65 — Centec Aviation (@CentecIan) August 9, 2024

❗✈💥🇧🇷 – #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people. Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP). Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024

WATCH: Crash site of Voepass Flight 2283 in Vinhedo, Brazil. 62 people were on board pic.twitter.com/ngUhvEtSRS — BNO News (@BNONews) August 9, 2024

BREAKING: VIDEO OF CRASH SITE OF COMMERCIAL AIRPLANE CRASHES IN RESIDENTIAL AREA IN BRAZIL pic.twitter.com/iArmS1VvKE — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 9, 2024

Η πορεία που ακολούθησε

Ο ιστότοπος Flightradar24 μοιράστηκε ορισμένες λεπτομέρειες που συγκέντρωσε για την πτήση που συνετρίβη.

Το αεροσκάφος είναι το PS-VPB, ένα ATR 72-500 14 ετών που κατασκευάστηκε το 2010.

Η πτήση άφησε το Cascavel στη νότια Βραζιλία και είχε προορισμό το Σάο Πάολο.

Το τελευταίο σήμα που ελήφθη από το αεροσκάφος ήταν περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 δευτερολέπτων της πτήσης, ο αναμεταδότης του μετέδιδε μια κατακόρυφη ταχύτητα μεταξύ -8.000 και -24.000 πόδια ανά λεπτό, σύμφωνα με

We are following reports of a crash of a VoePass ATR 72 near São Paulo, Brazil. We are currently processing granular data from this flight. https://t.co/1MwrzhJ0gU pic.twitter.com/ozBx2sL5lZ — Flightradar24 (@flightradar24) August 9, 2024

το Flightradar24.