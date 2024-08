Έρευνα διεξάγουν οι αρχές στη Βραζιλία για τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου ATR-72 της Voepass από την οποία έχασαν τη ζωή τους 61 άτομα, καθώς έχει εντοπιστεί το μαύρο κουτί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightRadar24, για την περιοχή στην οποία πετούσε το δικινητήριο αεροπλάνο με τους 57 επιβάτες και το 4μελες πλήρωμα, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «σοβαρή πιθανότητα πάγου» σε υψόμετρο ανάμεσα στα 12.000 και τα 21.000 πόδια προσθέτοντας ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στα 17.000 πόδια λίγο πριν τη συντριβή του.

Σύμφωνα με το Sky News η προειδοποίηση αυτή αφορά σταγονίδια νερού που παγώνουν και συγκεντρώνονται στα φτερά και τους έλικες με αποτέλεσμα να προκαλέσουν προβλήματα στην απόδοση του αεροπλάνου μειώνοντας την ώθηση ή/και την άνωση και αυξάνοντας την τριβή.

Ο διευθυντής αεροπορικών υπηρεσιών της Voepass δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι αν και υπήρχαν προγνώσεις για πάγο, ήταν στα αποδεκτά πλαίσια για αυτόν τον τύπο αεροσκάφους.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Συνταρακτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία δείχνουν το αεροσκάφος καθώς χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα.

