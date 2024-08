Τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Βραζιλία - Έπεσε ανάμεσα σε σπίτια

Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή (9/8) στη Βραζιλία, όπου συνετρίβη αεροπλάνο το οποίο μετέφερε 62 άτομα.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass, που εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο, συνετρίβη στην πόλη Βινιέντο, με τις αρχές να κάνουν γνωστό ότι τόσο οι 58 ταξιδιώτες όσο και τα 4 μέλη του πληρώματος είναι νεκροί.

Ο ιστότοπος Flightradar24 αναφέρει πως το μοιραίο αεροσκάφος είναι το PS-VPB, 14 ετών που κατασκευάστηκε το 2010. Το τελευταίο σήμα που ελήφθη από αυτό, ήταν περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 δευτερολέπτων της πτήσης, ο αναμεταδότης του μετέδιδε την κατακόρυφη πορεία προς το έδαφος χάνοντας ύψος από 8.000 μέχρι 24.000 πόδια το λεπτό.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος και η συντριβή του στο έδαφος.

Όπως φαίνεται, αρχίζει να στροβιλίζεται και στη συνέχεια πέφτει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά, μαύρος καπνός γεμίζει την περιοχή.

Σημειώνεται πως το αεροπλάνο έπεσε ανάμεσα σε σπίτια αλλά δεν τραυματίστηκαν κάτοικοι από τη σύγκρουση. Μόνο ένα σπίτι υπέστη ζημιές στην κατοικημένη περιοχή όπου συνέβη το δυστύχημα, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

«Η Voepass Linhas Aéreas αναφέρει ατύχημα στην πτήση 2283 – αεροπλάνο PS-VPB, αυτή την Παρασκευή, 9 Αυγούστου, στην περιοχή Βινιέντο. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Κασκαβέλ με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος, με 58 επιβάτες και 4 άτομα πλήρωμα.

Η Voepass χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να στηρίξει τους εμπλεκόμενους. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για το πώς συνέβη το ατύχημα ή την τρέχουσα κατάσταση των επιβαινόντων» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.

