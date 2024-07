Δεκαοκτώ νεκροί είναι ο θλιβερός απολογισμός του αεροπορικού δυστυχήματος στο Νεπάλ, όπου αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Saurya Airlines συνετρίβη νωρίτερα σήμερα κατά την διαδικασία απογείωσης στην πρωτεύουσα Κατμαντού, αναφέρουν οι «Times of India».

Οι πρώτες πληροφορίες από την «Kathmandu Post» έκαναν λόγο για 18 τραυματίες που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες , το αεροσκάφος στις 11 το πρωί για αδιευκρίνιστους λόγους «έφυγε» από τον διάδρομο καθώς τροχοδρομούσε με προορισμό την Ποκάρα, δήλωσε εκπρόσωπος του TIA Subash Jha, και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο κυβερνήτης MR Shakya μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «στο αεροπλάνο επέβαιναν δεκαεννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος. Δεκαοκτώ πτώματα έχουν ανασυρθεί από το σημείο της συντριβής».

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι το αεροπλάνο απογειωνόταν από το νότιο άκρο του διαδρόμου και ξαφνικά αναποδογύρισε με το άκρο του φτερού να χτυπά στο έδαφος. Το αεροσκάφος έπιασε φωτιά αμέσως.

Στη συνέχεια έπεσε στην ανατολική πλευρά του διαδρόμου προσγείωσης – μεταξύ του Buddha Air και του σταθμού ραντάρ. Στο αεροδρόμιο διακρίνονται πυκνά σύννεφα καπνού.

Αστυνομία και πυροσβέστες διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο του δυστυχήματος.

