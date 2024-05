Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τρομακτική πτήση της Singapore Airlines που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό τη Σιγκαπούρη, τη Δευτέρα (20/5).

Τελικά ο κυβερνήτης του αεροπλάνου αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Μπανγκόκ καθώς νωρίτερα ισχυρές αναταράξεις προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό δεκάδων επιβατών και τον θάνατο ενός.

Ενδεικτικό της έντασης των αναταράξεων και η νέα έρευνα που αποκαλύπτει πως μέσα σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα —συγκεκριμένα 4,6— το αεροσκάφος έπεσε περίπου 54 μέτρα (178 πόδια).

Η προκαταρκτική έκθεση των ερευνητών ανέφερε ότι οι ταχείες αλλαγές στη βαρυτική δύναμη (G) προκάλεσαν την απότομη πτώση, η οποία πιθανότατα τραυμάτισε όσους δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Επιπλέον τα προκαταρκτικά πορίσματα του Γραφείου Έρευνας Ασφάλειας Μεταφορών (TSIB) έδειξαν ότι η πτήση προχωρούσε κανονικά έως ότου το αεροπλάνο εισήλθε σε μια περιοχή πάνω από το νότιο τμήμα της Μιανμάρ σε ύψος 37.000 ποδιών.

Περίπου 17 λεπτά μετά την εκδήλωση των αναταράξεων, οι πιλότοι μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν «ελεγχόμενη κάθοδο από τα 37.000 πόδια», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος δεν αντιμετώπισε άλλες σοβαρές αναταράξεις κατά την εκτροπή του προς την Μπανγκόκ.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024