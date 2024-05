Σαράντα τρεις από τους επιβαίνοντες της πτήσης Λονδίνο – Σιγκαπούρη της Singapore Airlines που έχασε απότομα ύψος κατά τη διάρκεια ισχυρών αναταράξεων, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Μπανγκόκ τέσσερις ημέρες μετά το δυστύχημα, ανακοίνωσε σήμερα νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Οι 43 επιβάτες νοσηλεύονται σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία της Μπανγκόκ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Samitivej Srinakarin.

Στο Samitivej Srinakarin, όπου βρίσκονται 34 από τους ασθενείς, οι επτά νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας —τρεις Αυστραλοί, δύο Μαλαισιανοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός— αναφέρει η ανακοίνωση.

Ανάμεσα στους άλλους 27 ασθενείς που επέβαιναν στην πτήση και νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο περιλαμβάνονται οκτώ Βρετανοί, έξι Αυστραλοί, πέντε Μαλαισιανοί και δύο Φιλιππινέζοι, προσθέτει η ανακοίνωση.

Δύο άτομα πήραν εξιτήριο από το Samitivej Srinakarin, ενώ άλλα δύο από το νοσοκομείο Samitivej Sukhumvit μεταφέρθηκαν στο Samitivej Srinakarin, για να βρίσκονται μαζί με συγγενείς τους που νοσηλεύονται, σημειώνεται.

Την Πέμπτη, ο διευθυντής του Samitivej Srinakarin είπε στους δημοσιογράφους ότι 22 ασθενείς έφεραν τραύματα στην σπονδυλική τους στήλη και έξι έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά κανενός δεν απειλείται η ζωή του.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024