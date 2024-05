Σκηνές τρόμου βγαλμένες από ταινία βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης Λονδίνο – Σιγκαπούρη της Singapore Airlines, καθώς έπειτα από ισχυρές αναταράξεις το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ, με τον απολογισμό του συμβάντος ωστόσο να είναι τραγικός.

Όπως έγινε εχθές γνωστό ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο άτυχος επιβάτης ήταν ο 73χρονος Geoff Kitchen από τη Βρετανία, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Οι επιβάτες μετά την προσγείωση κι αφού πέρασε το πρώτο σοκ έκαναν λόγο για σκηνές «απόλυτου τρόμου» και πως το μόνο που θυμούνται είναι ανθρώπους και αντικείμενα να εκτοξεύονται σε όλη την καμπίνα.

Ο βρετανός Άντριου Ντέιβις θυμάται «τρομερές κραυγές και κάτι που ακούστηκε σαν γδούπος» στα πρώτα δευτερόλεπτα του περιστατικού.

«Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι ότι είδα αντικείμενα και πράγματα να πετούν στον αέρα. Ήμουν καλυμμένος με καφέ. Ήταν απίστευτα έντονες αναταράξεις», δήλωσε στο BBC.

Ένας άλλος επιβάτης δήλωσε ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να «γέρνει προς τα πάνω» και να «τρέμει».

«Άρχισα να προετοιμάζομαι για αυτό που συνέβαινε και πολύ ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όλοι όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας εκτοξεύτηκαν αμέσως στο ταβάνι», δήλωσε στο Reuters ο 28χρονος φοιτητής Dzafran Azmir.

«Κάποιοι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες των αποσκευών, χτύπησαν στα σημεία όπου βρίσκονται τα φώτα και οι μάσκες οξυγόνου…», πρόσθεσε.

Το Boeing 777-300ER με προορισμό τη Σιγκαπούρη εκτράπηκε προς την Μπανγκόκ μετά το περιστατικό στον αέρα, πραγματοποιώντας αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 τοπική ώρα με 211 επιβάτες συν τα 18 μέλη του πληρώματος.

Η Singapore Airlines ανακοίνωσε ότι 31 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η εταιρεία εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Kitchen.

Αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι περίπου 10 ώρες μετά την πτήση του, το αεροπλάνο αντιμετώπισε «ξαφνικές ακραίες αναταράξεις» πάνω από τη λεκάνη Ιραουάντι της Μιανμάρ στα 37.000 πόδια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές της Ταϊλάνδης για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους επιβάτες και στέλνει ομάδα στην Μπανγκόκ για να παράσχει οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια χρειαστεί.

Η Singapore Airlines έδωσε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικότητες των επιβατών της πτήσης, μεταξύ των οποίων 47 από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Allison Barker δήλωσε ότι έλαβε ένα μήνυμα από τον γιο της, Josh, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο καθ’ οδόν προς το Μπαλί: «Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είμαι σε μια τρελή πτήση. Το αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση… Σας αγαπώ όλους».

Μετά από αυτό το μήνυμα, ακολούθησαν οι «τρομακτικές» δύο ώρες για να ξανακούσει νέα του.

Ο Josh, όπως είπε, υπέστη ελαφρά τραύματα αλλά ανησυχεί ότι το γεγονός ότι έφτασε κοντά στο θάνατο θα μπορούσε να έχει μόνιμες επιπτώσεις στον εαυτό του.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024