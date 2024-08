Αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή στην πολιτεία Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 62 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που υπέστη απώλεια στήριξης κι άρχισε περιδίνηση ώσπου κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή.

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «58 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

Εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», αποκάλυψε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.

